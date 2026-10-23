Termoidraulica e climatizzazione per casa e cantiere: su Climaguru.it le migliori marche al miglior prezzo

Pezzuto Idro Termo Clima, realtà storica del settore idro-termo-sanitario con oltre 55 anni di attività, porta oggi la propria esperienza online con Climaguru.it, l'e-commerce ufficiale dell'azienda dedicato a chi cerca qualità, affidabilità e convenienza nel mondo della termoidraulica, dell'utensileria e della climatizzazione.

Il catalogo conta oltre 60.000 prodotti tra i migliori marchi del settore, spediti in tutta Italia da un magazzino di 10.000 mq, con una logistica pensata per garantire consegne rapide anche nei momenti di maggiore necessità. A completare l'offerta, una consulenza tecnica dedicata, rivolta sia ai privati che vogliono il meglio per la propria casa, sia agli operatori del settore, idraulici e installatori, che richiedono affidabilità e tempestività nelle forniture.

Un'attenzione alla qualità che l'azienda dimostra anche fuori dal proprio settore: Pezzuto Idro Termo Clima sostiene, infatti, diverse realtà sportive, nella convinzione che le stesse condizioni ideali: temperatura, aria, comfort, che rendono un ambiente domestico o lavorativo perfetto siano anche quelle che permettono a un atleta di dare il meglio di sé.

Per chi vuole scoprire il catalogo, Climaguru.it riserva ai lettori uno sconto esclusivo su tutti i prodotti: basta inserire il codice VOLLEYCLIMA2 al momento dell'acquisto per accedere a condizioni straordinarie.

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