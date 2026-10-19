Oltre l’integrazione sportiva: tutte le dimensioni del benessere secondo OneFitStore

Alimentazione, recupero, cura personale e specifiche esigenze nutrizionali concorrono infatti a delineare un panorama molto più articolato, nel quale ciascuno costruisce abitudini differenti in funzione dei propri obiettivi.

È partendo da questa pluralità che nasce OneFitStore, realtà 100% italiana fondata da Davide Ghezzi, presente a Milano con un punto vendita fisico e online attraverso l’e-commerce ufficiale www.onefitstore.it.

Il catalogo, vasto e aggiornato, annovera infatti migliaia di referenze dedicate non soltanto agli appassionati di sport, ma a un pubblico interessato alla nutrizione e al benessere. La scelta di riunire categorie diverse all’interno dello stesso spazio riflette una filosofia precisa: offrire strumenti adatti a percorsi personali che, inevitabilmente, non sono tutti uguali.

Questa impostazione prende forma in una proposta che affianca alle categorie tradizionalmente legate all’attività fisica – proteine, aminoacidi, vitamine, minerali e formulazioni pensate per diversi momenti della routine sportiva – prodotti pensati anche per altri momenti della giornata.

Le barrette proteiche rappresentano bene questo punto d’incontro tra praticità e alimentazione: facili da portare con sé, non richiedono preparazione e sono disponibili in numerose varianti per composizione, gusto e caratteristiche nutrizionali. Snack proteici, alimenti funzionali, soluzioni dietetiche, prodotti per la gestione del peso e articoli dedicati alla cura del corpo ampliano ulteriormente il raggio della proposta.

Per ciò che riguarda i marchi, Feeling Ok, Net Integratori, Enerzona, Pronutrition, Enervit, +Watt, Prolabs, Self Omninutrition e Anderson Research compongono una selezione capace di coprire ambiti che vanno dalla nutrizione sportiva alle esigenze alimentari quotidiane. A questa presenza si aggiunge Love Keto, brand proprietario di OneFitStore.

Gestire una proposta così estesa significa, però, rendere facilmente consultabile ciò che altrimenti rischierebbe di risultare complesso. Per questo, l’e-commerce mette a disposizione filtri di ricerca e schede descrittive che aiutano a restringere progressivamente il campo e ad approfondire le caratteristiche delle diverse referenze.

All’esperienza digitale si affianca poi l’organizzazione del servizio. Gli ordini prevedono consegne in 24/72 ore, con spedizione a costo zero a partire da 29 euro, mentre carta, PayPal e contrassegno costituiscono le modalità disponibili per il pagamento.

In caso di domande, dubbi o necessità di assistenza, gli utenti possono sempre contare sul servizio clienti di OneFitStore, operativo dal lunedì al venerdì. Il team offre supporto sia per ottenere informazioni sui prodotti sia per le richieste legate agli ordini, affiancando così alla praticità dell’acquisto online un riferimento diretto per le diverse necessità.

È proprio l’insieme di questi elementi a raccontare la natura del progetto meglio di una singola categoria merceologica. OneFitStore mette in comunicazione sport, integrazione, alimentazione e cura personale, costruendo un catalogo nel quale esigenze differenti possono trovare spazio, senza mai essere ricondotte a un unico modello di benessere.















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