Banca d’Alba premiata ai Global Banking & Finance Awards di Londra per l’educazione finanziaria

Per il secondo anno consecutivo Banca d'Alba ottiene un prestigioso riconoscimento internazionale per il proprio impegno nella diffusione dell'educazione finanziaria tra le nuove generazioni.

L'istituto di credito ha infatti conquistato il premio "Best Financial Literacy Program Italy 2026" ai Global Banking & Finance Awards di Londra.

Il premio riconosce il valore dei progetti promossi nelle scuole di ogni ordine e grado per avvicinare bambini e ragazzi ai temi del denaro, del risparmio e della gestione consapevole delle risorse, favorendo scelte responsabili fin dalla giovane età.

Nei prossimi mesi Banca d'Alba e Fondazione Banca d'Alba promuoveranno un nuovo programma educativo rivolto alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Oltre ai temi finanziari, il percorso affronterà argomenti centrali per la crescita dei giovani, come l'adolescenza e l'affettività.

"Portare l'educazione nelle scuole significa investire nel futuro delle nostre comunità. Vogliamo offrire alle nuove generazioni strumenti per compiere scelte consapevoli, comprendere il valore del denaro e costruire relazioni positive e responsabili" – dichiara il presidente di Banca d'Alba, Tino Cornaglia.

Tutte le proposte educative sono consultabili sul sito internet dell'istituto (www.bancadalba.it) oppure contattando il numero di telefono 0173/65.93.99.