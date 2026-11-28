Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.



Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.



Nel corso della serata, infatti, non sono mancati momenti di approfondimento e di confronto su tematiche diverse, tra cui l’intervento di Matteo Massarenti, presidente nazionale dell’associazione “Tesla Owners Italia - Tecnologia e Ambiente”. Fondata dai primissimi proprietari italiani del marchio, l'organizzazione ha sede a Milano ed è stata la prima nel Paese a ottenere il riconoscimento ufficiale da parte di Tesla.



L'impegno dell'associazione punta ad accelerare sul territorio nazionale la transizione da un’economia basata sui capitali e sulle fonti fossili a un modello fondato sulle risorse e sulla produzione di energia rinnovabile. Sebbene l'immaginario collettivo associ Tesla esclusivamente alle auto elettriche, la visione portata avanti dal gruppo è molto più ampia e abbraccia l'intero ecosistema legato all'innovazione tecnologica: Tesla Owners Italia, infatti, è oggi diventata una realtà indipendente che promuove una vera e propria cultura della sostenibilità energetica, intesa come un modo di pensare radicalmente nuovo.

Con una base che conta oggi oltre 600 soci ufficiali, 5.000 iscritti e una community social da oltre 50.000 follower, l'associazione porta avanti un obiettivo ambizioso ma concreto: rendere la transizione energetica comprensibile e accessibile a tutti, portando la divulgazione e l’innovazione direttamente nelle scuole e nelle piazze.





Vedi qui l’intervista con Matteo Massarenti







Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.





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