Si chiama Land4Impact ed è un laboratorio permanente promosso da Confindustria Novara, Valsesia, Vercelli con il supporto di Deloitte e il contributo della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, per unire le progettualità dei territori e trasformarle in interventi concreti per lo sviluppo, l'innovazione e il benessere. Il progetto strategico nasce in una fase di profonda trasformazione legata agli investimenti che nei prossimi anni sfiorano complessivamente i 10 miliardi di euro. Un’iniezione significativa di risorse in un’area che già oggi contribuisce per il 12% al valore aggiunto del Piemonte e per circa l'1% a quello nazionale, grazie a un solido ecosistema produttivo composto da oltre 4.400 imprese manifatturiere, affiancate da distretti produttivi di rilevanza globale, università e centri di ricerca di eccellenza. Land4Impact vuole trasformare questo potenziale in valore duraturo e diffuso, attraverso una strategia che metta in relazione investimenti, innovazione, infrastrutture e capitale umano, creando nuove prospettive per le imprese, i giovani e le comunità locali.

«Vogliamo costruire una visione condivisa del futuro di Novara, Vercelli, Valsesia e Cusio, trasformando le potenzialità del territorio in opportunità concrete di crescita - dice Carlo Robiglio, presidente di Cnvv -. Confindustria si propone come promotore di un percorso che coinvolge imprese, istituzioni e comunità locali, mettendo a sistema competenze, risorse e progettualità. Il nostro obiettivo è dare continuità a questa collaborazione, attrarre investimenti e talenti e generare sviluppo e benessere diffuso per le generazioni future».

Al centro del dibattito i principali investimenti e progetti strategici destinati atrasformare il territorio: Silicon Box, con la partecipazione tramite videointervista del

cofondatore e CEO Byung Joon Han, l'Innovation Hub C.NEXT, attraverso la voce del CEO Stefano Soliano; il Management Innovation Center for Water, illustrato da

Mariachiara Zanetti, vicerettrice del Politecnico di Torino, e il Cavour Hyperscale Campus di Trino, presentato dal sindaco Daniele Pane. Spazio anche alle nuove infrastrutture strategiche, con Cristina Manara di Confindustria Piemonte, e al progetto di ricerca “Il lavoro che invecchia”, illustrato da Giuseppe Russo, Direttore del Centro di Ricerca Luigi Einaudi.

Investimenti e competitività; innovazione e conoscenza; giovani, aree interne e qualità della vita; infrastrutture e connessioni strategiche, con la sostenibilità come dimensione trasversale. Un modello di sviluppo economico e sociale che aspira a diventare un riferimento anche per altri territori italiani sono al centro di Land4Impact. Tra le iniziative prioritarie, la realizzazione di un catalogo interprovinciale delle aree da rigenerare, attraverso l’evoluzione della piattaforma WebGIS già sviluppata da CNVV, per agevolare l’individuazione di nuovi insediamenti e il recupero degli immobili dismessi. Ruolo fondamentale per il rafforzamento delle infrastrutture fisiche, energetiche e digitali, condizione essenziale per sostenere i nuovi investimenti e migliorare l'accessibilità dei territori. Tra le priorità figurano la superstrada Novara-Vercelli, ricordata nell'intervento del sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, e i collegamenti verso Malpensa, insieme alla proposta di un sistema permanente di monitoraggio delle opere infrastrutturali strategiche, un osservatorio interprovinciale sulla mobilità sostenibile e uno sportello dedicato alle infrastrutture energetiche e digitali, per favorire il coordinamento tra imprese, istituzioni e operatori competenti.