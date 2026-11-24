Il primo weekend della quattordicesima edizione del Bagna Cauda Day, promosso dall'Associazione culturale Astigiani, ha messo insieme strade, territori, generazioni e Paesi diversi, nel segno di una ricetta che continua a trovare nuovi modi per farsi conoscere.

Le prime tre giornate, dal 20 al 22 novembre, hanno riportato la bagna cauda sulle tavole dei locali aderenti, riempiendo i social di fotografie, video e Bavaglioloni. Ma la festa non si ferma: venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre si torna a tavola negli oltre 160 ristoranti, osterie, agriturismi e cantine che partecipano alla manifestazione, con un programma che comprende anche appuntamenti internazionali, premi e spettacoli.

La Carovana della Bagna Cauda, un viaggio sulle antiche vie del sale

Uno dei momenti più suggestivi del primo weekend è stato il ritorno della Carovana della Bagna Cauda, giunta alla terza edizione. Sabato 21 novembre le auto storiche del Camea Club di Asti e del Club Cave di Imperia si sono date appuntamento a Vessalico, in Valle Arroscia, per ripercorrere simbolicamente una delle antiche vie del sale che per secoli hanno collegato la Liguria al Piemonte.

Un viaggio che racconta anche la storia della bagna cauda. Perché alcuni dei suoi ingredienti fondamentali arrivano proprio dalla Liguria, attraverso gli scambi commerciali che univano la costa all'entroterra piemontese.

A Vessalico, piccolo centro celebre per il suo aglio, gli equipaggi hanno incontrato i rappresentanti del territorio e del mondo agricolo. Tra i protagonisti dell'iniziativa il sindaco Flavio Manfredi, Andrea Ferrari, presidente del Consorzio per la tutela dell'aglio di Vessalico, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana e Paolo Boeri dello storico oleificio Roi di Badalucco, che ha portato l'olio nuovo ottenuto dalle olive taggiasche appena frante.

A bordo delle auto hanno così trovato posto tre ingredienti simbolo della ricetta: l'aglio di Vessalico, l'olio nuovo delle olive taggiasche e le acciughe del Mar Ligure. Un carico prezioso, almeno per chi ama la bagna cauda, trasportato attraverso i tornanti del Col di Nava e lungo la Valle del Tanaro.

Il viaggio è proseguito fino a Nizza Monferrato, dove agli ingredienti liguri si sono aggiunti due protagonisti della tavola piemontese: i cardi gobbi e la Barbera.

L'ultima tappa è stata Asti, in piazza Libertà, dove alle 17,30 la Carovana ha concluso il proprio percorso con l'accensione simbolica di un grande fujot, come un braciere olimpico.

Un gesto che ha riunito idealmente Liguria e Piemonte, ricordando come la bagna cauda sia nata anche dall'incontro tra prodotti, commerci e tradizioni di territori diversi. La Carovana, realizzata con il contributo di Aenergy di Asti, ha rinnovato inoltre la collaborazione con Olio Roi e con le realtà che custodiscono le produzioni tipiche della Valle Arroscia.

I Germogli Astigiani portano la bagna cauda nelle case del mondo

Se la Carovana ha attraversato le strade tra Liguria e Piemonte, il Bagna Cauda Day ha percorso distanze ancora maggiori grazie ai Germogli Astigiani, i giovani che studiano e lavorano all'estero, protagonisti anche delle pagine dell'ultimo numero della rivista Astigiani.

Da Tallinn a Budapest, da Tolosa a Valencia, fino a Vancouver, la bagna cauda è diventata un'occasione per invitare amici, colleghi e persone di altre nazionalità a scoprire una delle tradizioni più caratteristiche del Piemonte. E per tutti sono arrivati anche i Bavaglioloni ufficiali, spediti dall'Associazione Astigiani per rendere queste tavolate parte della grande festa collettiva.

Il secondo weekend: appuntamento anche a Shanghai

La festa riprenderà dal 27 al 29 novembre negli oltre 160 locali aderenti. Il motto di questa edizione, «Questo bavaglio ci rende liberi», accompagnerà ancora una volta i partecipanti insieme al Bavagliolone disegnato dall'artista astigiano Stefano “Pedro” Porro e al nuovo Palòt da Fujòt, la piccola paletta in metallo ideata dagli ingegneri della Way Assauto per spostare il lumino acceso sotto il recipiente della bagna cauda.

Si potrà scegliere tra la versione classica, quella eretica con l'aglio stemperato e quella atea senz'aglio, secondo i tradizionali semafori del gusto. Confermata anche la Sporta a ca', per gustare la bagna cauda a casa, mentre alcuni locali proporranno la Bagna Sovrana o il Finale in gloria con il tartufo.

Il prezzo di riferimento è di 30 euro, con il vino proposto a 15 euro a bottiglia. Per partecipare è sufficiente scegliere il locale sul sito ufficiale e prenotare direttamente. Tutte le informazioni, i locali aderenti e le prenotazioni: www.bagnacaudaday.it

Domenica 29 novembre i Premi Testa d'Aj e Moni Ovadia a teatro

Il secondo weekend avrà il suo momento conclusivo ad Asti, domenica 29 novembre alle 16,30, al Palco 19 di via Ospedale 19, con la consegna dei Premi Testa d'Aj 2026.

Il riconoscimento, istituito dall'Associazione Astigiani nel 2016, viene assegnato a personalità che si distinguono per indipendenza, originalità e determinazione, capaci di seguire le proprie idee anche andando controcorrente.

I premiati di quest'anno sono Moni Ovadia, attore, musicista e autore; Mariuccia Roggero e Piercarlo Ferrero, da cinquant'anni patron del ristorante San Marco di Canelli; Chiara Buratti, attrice che ha interpretato, tra gli altri, L'ultimo giorno di sole di Giorgio Faletti; e Stefano “Pedro” Porro, artista astigiano e autore del Bavagliolone 2026.

Alle 18,30, sempre al Palco 19, Moni Ovadia porterà in scena lo spettacolo Lezioni di umorismo. Per una critica della ragion umoristico-paradossale, scritto con Elisa Savi. Un percorso tra ironia, paradossi, giochi di parole, musica e riflessioni sul valore dell'umorismo. Il biglietto d'ingresso costa 12 euro.

Il Bagna Cauda Day conferma anche il proprio impegno solidale e ambientale: gli utili della manifestazione sostengono progetti a favore della comunità e del territorio, tra cui il Bosco degli Astigiani sulle colline di Viatosto.

La grande tavolata collettiva, dunque, continua. E per chi non ne avrà ancora abbastanza, l'appuntamento successivo è già in calendario: 29, 30 e 31 gennaio 2027, con la Bagna della Merla.

Gli alleati del Bagna Cauda Day sono: Comune di Asti, Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Caritas, Consorzio Asti DOCG, CAMEA Club Auto e Moto d’Epoca Astigiano, Bava, Braida, Cascina Castlet, Coppo, AB Selezione, Aenergy, Associazione Ramolivo, Asti Agricoltura, Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, Oramaro, Cantina di Nizza, Iccom, Comune di Vessalico, Consorzio tutela aglio di Vessalico, Olio Roi, Mario Fongo e Barbero Davide.

Facebook e Instagram: @bagnacaudaday

#bagnacaudaday #bagnacaudaday2026 #siamotuttinellabagna





