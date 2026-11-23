Chi cerca un impiego stabile, chi vuole cambiare mansione e chi prova a rientrare nel mercato dopo una pausa si trova davanti a una realtà molto chiara: i settori non si muovono tutti allo stesso modo e il territorio premia profili diversi rispetto a qualche anno fa. In Piemonte, per esempio, il 2025 ha registrato 1,863 milioni di occupati medi, in lieve aumento sul 2024, con la crescita più visibile in commercio e turismo (+6,2%) e nelle costruzioni (+4,1%), mentre l’industria in senso stretto ha mostrato un arretramento del 3,7%. È dentro questo quadro che l’attenzione verso formazione, qualifiche e aggiornamento professionale si sta facendo più concreta.

Che cosa sta cambiando nel mercato locale

La risposta più immediata è che la domanda di lavoro c’è, ma si distribuisce in modo selettivo. A Vercelli, secondo il Sistema Informativo Excelsior, nel marzo 2026 le imprese hanno programmato 960 entrate, che salgono a 2.750 nel trimestre marzo-maggio. I servizi restano il comparto più pesante con 560 ingressi previsti nel mese, davanti all’industria con 330 e al settore primario con 70. Conta molto anche la dimensione delle aziende: oltre la metà delle entrate, 500 su 960, arriva da imprese con meno di 50 dipendenti. È un dettaglio importante, perché racconta un territorio in cui le opportunità nascono spesso in realtà piccole o medie, dove la versatilità del candidato pesa parecchio.

Guardando più da vicino ai servizi, il quadro si fa ancora più leggibile. Nel mese analizzato, il commercio concentra 200 ingressi, i servizi di alloggio e ristorazione connessi al turismo 120, i servizi alle imprese 140 e quelli alle persone 100. Questo significa che chi vive o lavora nel Vercellese si confronta con una domanda che non ruota attorno a un solo settore trainante, ma a una combinazione di vendita, logistica, accoglienza, supporto operativo e servizi quotidiani. È una varietà che può aiutare chi è in fase di orientamento, perché amplia le possibilità di ingresso anche per chi non arriva da percorsi lineari.

Quali profili risultano più cercati

I numeri provinciali mostrano che le imprese cercano soprattutto ruoli operativi e figure intermedie. A marzo 2026, a Vercelli le professioni commerciali e dei servizi valgono 340 entrate, gli operai specializzati e i conduttori di impianti 330, mentre dirigenti, professioni ad alta specializzazione e tecnici si fermano a 160. Anche la distribuzione per area aziendale è istruttiva: 440 ingressi sono previsti nell’area produzione ed erogazione del servizio, 210 nell’area commerciale e vendita, 130 nelle aree tecniche e progettazione e 120 nella logistica. In pratica, il mercato locale continua a chiedere persone che sappiano tenere insieme operatività, relazione con il cliente e capacità di lavorare su processi concreti.

Questo aiuta anche a rispondere a una domanda molto comune: servono più laureati o più profili tecnici? La risposta è meno rigida di quanto sembri. Nel Vercellese la richiesta si distribuisce su livelli diversi, con un peso rilevante di qualifiche professionali, diplomi tecnici e figure specializzate legate a manutenzione, vendite, amministrazione e ristorazione. Chi immagina il mercato del lavoro come una scelta secca tra professioni molto qualificate e mansioni generiche rischia di perdere di vista l’area più dinamica, che è proprio quella dei ruoli intermedi, concreti e subito spendibili.

Dove le imprese faticano davvero a trovare candidati

Qui il segnale è netto: il problema non è soltanto assumere, ma trovare persone preparate. A Vercelli, nel marzo 2026 il 43,7% delle entrate previste risultava di difficile reperimento. La quota sale al 53,4% per operai specializzati e conduttori di impianti e raggiunge l’86% per meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine. Anche le figure legate alle costruzioni mostrano una difficoltà elevata, pari all’82,1%, mentre tra gli addetti della ristorazione si arriva al 50%. Quando si guarda ai titoli di studio, spiccano la meccanica, meccatronica ed energia con il 67,4% di difficoltà tra i diplomati secondari e il dato degli ITS Academy, che supera il 60%.

Questo mismatch racconta molto bene che cosa manca sul territorio: non persone in astratto, ma competenze precise, esperienza minima e capacità di inserirsi in contesti produttivi già in movimento. Per le famiglie, il dato è utile perché ridimensiona un’idea ancora diffusa: scegliere un percorso tecnico o professionalizzante non significa puntare in basso. In molti casi significa avvicinarsi a una fascia del mercato in cui la domanda è reale e la concorrenza dei candidati è più bassa.

Le abilità che fanno la differenza oltre al titolo

Il titolo di studio resta importante, ma non basta da solo. L’analisi di IRES Piemonte sulla domanda di lavoro online mostra che nel 2024 in regione sono stati rilevati oltre 263 mila annunci, con una forte presenza di profili collegati a commercio, servizi, amministrazione e ingegneria. Tra le professioni più richieste compaiono addetti allo spostamento e alla spedizione delle merci, assistenti alle vendite, segretari amministrativi e specialisti in ingegneria. Sul lato delle competenze, emergono con continuità abilità tecniche, uso dei dispositivi digitali, conoscenza delle lingue e competenze trasversali di tipo relazionale e creativo.

La tendenza non riguarda soltanto il Piemonte. Le previsioni Excelsior stimano che tra il 2025 e il 2029 in Italia circa 2,2 milioni di lavoratori dovranno possedere competenze digitali, mentre oltre 910 mila profili avranno bisogno di un vero e proprio e-skill mix. Sul versante green, il fabbisogno di competenze per gestire prodotti e tecnologie sostenibili interesserà circa 1,6 milioni di lavoratori a livello intermedio e circa 759 mila a livello elevato. Questo spiega perché, anche in lavori tradizionali come logistica, manutenzione, amministrazione e vendita, le imprese chiedano sempre più familiarità con software, procedure digitali e attenzione a efficienza energetica e sostenibilità.

Quando rimettere in ordine il percorso di studi fa la differenza

Molti adulti si accorgono di avere esperienza, ma di non possedere ancora un titolo abbastanza leggibile per il mercato. È un nodo concreto, soprattutto in territori dove il lavoro si distribuisce tra servizi, filiere tecniche e piccole imprese. A Vercelli, il 23,1% delle entrate previste richiede un livello secondario e il 40,9% una qualifica o un diploma professionale, mentre università e ITS pesano insieme per il 15,4%. Significa che per una parte ampia delle opportunità il diploma continua a fare da soglia d’ingresso reale. In questo spazio si colloca anche Formazionepiù, portale con sezioni dedicate a diploma, orientamento e contenuti informativi sui percorsi scolastici; per chi sta valutando una ripartenza compatibile con tempi di lavoro e vita quotidiana, il recupero anni scolastici online può rappresentare una soluzione da approfondire con attenzione.

Come leggere davvero le opportunità del territorio

La domanda giusta, per chi osserva il mercato locale, non è “qual è il settore perfetto?”, ma “quale settore sta cercando competenze che posso costruire in modo realistico?”. I dati del Vercellese e del Piemonte mostrano che il terreno più promettente si trova dove si incontrano operatività, competenze tecniche, strumenti digitali e capacità relazionali. Servizi, commercio, logistica, turismo, manutenzione, amministrazione e cura delle persone stanno continuando a generare domanda, mentre la difficoltà di reperimento segnala che una parte delle aziende fatica ancora a trovare candidati già pronti. Per chi deve scegliere un percorso o rimettersi in gioco, il punto decisivo è questo: crescere professionalmente non significa inseguire etichette astratte, ma riconoscere i bisogni reali del territorio e prepararsi in modo coerente.













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