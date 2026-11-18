Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.



Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.

Accanto alle premiazioni, la cena di gala ha ospitato come da tradizione l’Evolution Horizon Talk, l'ormai consolidato momento di confronto pensato per favorire un dialogo costruttivo tra il mondo dell’impresa, le istituzioni e la società civile sulle prospettive del lavoro, dell’economia e dell’innovazione. Ospite speciale e protagonista d’eccezione di questa edizione è stato proprio Andrea Baccuini, CEO di Super G - Italian Mountain Club & Meraviglioso restaurant, CEO di BIG SPACES e autore di “Io sono Turismo”.

In un vivace dibattito con Enrico Anghilante, Baccuini ha offerto alla platea una lettura lucida e controcorrente del comparto, definendo il turismo non come un semplice settore economico, bensì come la principale risorsa strategica, identitaria e culturale d’Italia. Nel suo intervento, l'imprenditore ha evidenziato come il paradigma del viaggio sia profondamente mutato: il turismo contemporaneo non può più limitarsi alla contemplazione passiva di monumenti e paesaggi, ma richiede un vero e proprio processo di destination design e intrattenimento. Secondo Baccuini, per restare competitiva, l'offerta italiana deve saper progettare esperienze memorabili capaci di intercettare i bisogni emotivi e i linguaggi digitali della cosiddetta selfie generation, da lui ribattezzata con il neologismo di "Tur-insta", trasformando ogni destinazione in un palcoscenico vivo, coinvolgente e contemporaneo.



Un contributo di grande valore che ha perfettamente incarnato lo spirito dell'Evolution Horizon Award, dimostrando come creatività e visione imprenditoriale siano la chiave per rinnovare le eccellenze del nostro Paese.





Vedi qui l’intervista con Andrea Baccuini





Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.





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