Amianto nella sede Rai di Viale Mazzini, ex dipendente di 86 anni malata di mesotelioma presenta denuncia alla Procura di Roma

Ha trascorso oltre 35 anni della sua vita lavorando negli uffici della Rai, nella storica sede di Viale Mazzini a Roma. Oggi, a 86 anni, Iva Gnoato sta affrontando un mesotelioma pleurico in fase avanzata, una grave forma tumorale strettamente associata all'esposizione all'amianto. Una diagnosi che ha trasformato i ricordi di una lunga carriera professionale in un interrogativo doloroso: è possibile che proprio il luogo al quale ha dedicato gran parte della sua vita abbia contribuito a farla ammalare?

Per cercare una risposta, l'ex dipendente della televisione pubblica ha deciso di rivolgersi alla magistratura. Assistita dall'Avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), ha presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Roma, chiedendo di fare luce sulle condizioni ambientali degli uffici Rai e sulle eventuali esposizioni professionali alle fibre di amianto.

Una decisione maturata in un momento particolarmente difficile della sua vita, segnato dalla gravità della malattia e dalla necessità di conoscere la verità.

«Ho dedicato 35 anni della mia vita alla Rai, un luogo che per me è stato molto più di un posto di lavoro. Non avrei mai immaginato che, arrivata a 86 anni, mi sarei trovata ad affrontare una malattia così terribile e a chiedermi se proprio quegli ambienti nei quali ho trascorso gran parte della mia esistenza possano aver contribuito a farmi ammalare. Non so quanto tempo mi resti, ma so che ho diritto di conoscere la verità. Non cerco vendetta, cerco risposte. Per me, ma anche per tutte le persone che hanno lavorato in quegli uffici, magari senza sapere di essere esposte a un pericolo. Perché nessuno dovrebbe arrivare alla fine della propria vita con il dubbio che il lavoro al quale ha dedicato tanti anni possa avergli tolto la salute». Sono le parole con cui Iva Gnoato racconta il dramma che sta vivendo e le ragioni della sua iniziativa giudiziaria.

La vicenda.

La donna ha lavorato per la Rai dal giugno 1961 al novembre 1996, frequentando per decenni gli ambienti della sede centrale di Viale Mazzini. Secondo quanto ricostruito nella denuncia, durante quel periodo sarebbe entrata in contatto con locali nei quali erano presenti materiali contenenti amianto, senza ricevere informazioni adeguate sui possibili rischi per la salute e senza le necessarie misure di protezione.

Si tratta di circostanze che dovranno essere verificate dagli inquirenti, chiamati a ricostruire le condizioni dell'edificio negli anni in cui la donna prestava servizio e ad accertare se vi sia stato un rischio concreto di esposizione alle fibre.

Il mesotelioma pleurico, che colpisce la membrana che riveste i polmoni, è una delle patologie più strettamente associate all' inalazione di fibre di amianto . Una delle sue caratteristiche è il lungo periodo di latenza: la malattia può manifestarsi anche diversi decenni dopo l'esposizione, rendendo particolarmente complessa la ricostruzione delle circostanze in cui il contatto con il materiale pericoloso potrebbe essere avvenuto.

È proprio questo il nodo centrale della vicenda di Iva Gnoato: comprendere se la sua patologia possa essere riconducibile agli ambienti nei quali ha lavorato per oltre tre decenni.

La denuncia riporta l'attenzione su una questione che ha interessato negli anni la storica sede della televisione pubblica: la presenza di materiali contenenti amianto e le condizioni di sicurezza dell'immobile.

Tra gli elementi richiamati nell'atto figura una relazione del 2009, commissionata dalla stessa Rai all'Università Cattolica del Sacro Cuore, che avrebbe segnalato il deterioramento di alcuni materiali contenenti amianto e la presenza di coibentazioni danneggiate.

L'anno successivo, nel 2010, centinaia di dipendenti avrebbero sollecitato interventi per garantire la sicurezza degli ambienti lavorativi, manifestando preoccupazione per le possibili conseguenze sulla salute.

La questione è tornata al centro dell'attenzione tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Secondo la ricostruzione contenuta nella denuncia, ulteriori accertamenti ambientali e l'intervento dell'ASL Roma 1 hanno preceduto la cessazione delle attività lavorative nell'edificio, avvenuta il 31 gennaio 2025.

Elementi che, secondo la difesa dell'ex dipendente, rendono necessario un approfondimento sulle condizioni della sede anche nei decenni precedenti, quando Iva Gnoato vi svolgeva quotidianamente le proprie mansioni.

Dalla vicenda di Franco Di Mare agli altri casi legati all'amianto

Il caso di Iva Gnoato si inserisce in un quadro più ampio di vicende che hanno riportato l'attenzione sui rischi legati all'amianto e sulle possibili esposizioni professionali.

Tra queste emerge quella di Franco Di Mare, il giornalista Rai scomparso nel 2024 a causa di un mesotelioma, la cui malattia aveva suscitato un ampio dibattito pubblico sulla tutela della salute dei lavoratori e sui rischi connessi alle esposizioni all'amianto.

Un'altra vicenda richiamata è quella di Mariusz Marian Sodkiewicz, anch'egli al centro di un caso relativo all'esposizione a questo materiale.

Si tratta di storie differenti, con percorsi personali e professionali distinti, che non possono essere automaticamente ricondotte alle stesse circostanze di esposizione. Tutte, però, evidenziano l'importanza della ricostruzione delle condizioni lavorative e dell'accertamento di eventuali responsabilità.

La denuncia alla Procura: chiesti accertamenti e una testimonianza urgente

Con l'atto depositato il 12 novembre, la difesa di Iva Gnoato chiede alla Procura di Roma di avviare gli accertamenti necessari per ricostruire le condizioni della sede Rai durante il lungo periodo in cui la donna vi ha lavorato.

L'attenzione si concentra in particolare sulla presenza di materiali contenenti amianto, sulle misure di prevenzione adottate dall'azienda e sulle eventuali situazioni di rischio alle quali i dipendenti potrebbero essere stati esposti.

La denuncia sollecita anche l'acquisizione della documentazione aziendale relativa agli interventi di manutenzione e bonifica, alle verifiche ambientali e alle segnalazioni avanzate dai lavoratori nel corso degli anni.

L'obiettivo è verificare se l'eventuale esposizione professionale abbia avuto un ruolo nell'insorgenza del mesotelioma e se possano emergere responsabilità connesse alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

A seguire la vicenda è l'Avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, da anni impegnato nella tutela delle vittime dell'esposizione all'asbesto.

«La vicenda di Iva Gnoato ci pone davanti a una domanda drammatica: quante persone hanno trascorso la propria vita lavorativa in ambienti potenzialmente pericolosi senza esserne consapevoli? A 86 anni, con una diagnosi così grave, questa donna è costretta ad affrontare anche il peso dell'incertezza. Abbiamo il dovere di aiutarla a ottenere risposte», sottolinea L’Avv. Ezio Bonanni.

Accanto all'assistenza legale, l'Osservatorio Nazionale Amianto si è attivato anche sul piano sanitario. Attraverso il consulente scientifico e oncologo Pasquale Montilla, l'associazione ha predisposto un supporto specialistico per Iva Gnoato, tenendo conto della gravità della patologia e delle sue condizioni cliniche.

La vicenda presenta dunque due aspetti strettamente connessi: da una parte la necessità di garantire alla donna un'adeguata assistenza medica, dall'altra il diritto di conoscere le circostanze che potrebbero aver contribuito all'insorgenza della malattia.

Ora sarà la Procura della Repubblica di Roma a valutare gli elementi contenuti nella denuncia e gli eventuali approfondimenti investigativi. Resta da accertare se Iva Gnoato sia stata effettivamente esposta all'amianto durante il servizio nella sede Rai, se tale esposizione sia collegata al mesotelioma e se vi siano responsabilità giuridicamente rilevanti.

Per l'ex dipendente, la richiesta alla magistratura nasce soprattutto dal desiderio di ottenere una risposta a un dubbio che accompagna la fase più difficile della sua vita. Una verità che, nelle sue parole, non riguarda soltanto lei, ma anche le tante persone che hanno trascorso anni negli stessi uffici, senza necessariamente conoscere i rischi ai quali avrebbero potuto essere esposte.

Prosegue l’impegno dell’Osservatorio Vittime del Dovere APS e dell’ONA, Osservatorio Nazionale Amianto APS, con tutto lo staff legale di cui fa parte l’Avv. Veronica Scigliano, l’Avv. Lidiana Belfiore, l’Avv. Giorgia Cicconi, la Sig.ra Francesca Piredda e la Dott.ssa Federica Pacca.