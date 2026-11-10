Bagna Cauda Day 2026: da Asti al mondo, il rito della bagna cauda unisce cinque continenti

È questo uno degli aspetti più sorprendenti del Bagna Cauda Day 2026, che torna per la quattordicesima edizione nei due fine settimana del 20, 21 e 22 novembre e del 27, 28 e 29 novembre. Per chi vorrà prolungare il piacere della bagna cauda, l'appuntamento è già fissato con la Bagna della Merla, il 29, 30 e 31 gennaio 2027.

La manifestazione, ideata e promossa dall'Associazione culturale Astigiani, coinvolgerà oltre 160 locali tra ristoranti, osterie, agriturismi, cantine e altri luoghi della convivialità, confermandosi la più grande bagna cauda collettiva e contemporanea.

Il motto scelto per l’edizione 2026 è “Questo bavaglio ci rende liberi”, un invito a ritrovarsi attorno alla tavola, condividere il piacere del cibo e riscoprire il valore dello stare insieme. La dimensione internazionale sarà uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione, con iniziative che attraverseranno cinque continenti. Dall’Africa al Canada, dalla Francia all’Estonia, passando per Spagna e Ungheria, saranno numerosi i piemontesi e gli italiani all’estero pronti ad accendere il proprio fujot. In Senegal, ad esempio, Elena Dardanelli organizzerà una serata dedicata alla tradizione astigiana, mentre a Vancouver la nutrizionista Valentina Veiluva coinvolgerà un’associazione di italiani.

La bagna cauda arriverà anche nei ristoranti di New York, Berlino, Wuhan e Shanghai, dove il 28 novembre è previsto un appuntamento al ristorante Da Marco, grazie all’impegno di Adriano Zublena, presidente dell’Associazione Piemontesi nel Mondo – Cina. Anche il Giappone rinnova il proprio legame con la manifestazione: lo chef Yuji Hayashi porterà la cucina piemontese a Tokyo, durante la Festa Italiana organizzata al department store Matsuya Ginza, e successivamente ad Aomori.

Premio Testa d'Aj 2026: quattro storie di carattere e libertà

Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione astigiana c’è la consegna dei Premi Testa d’Aj 2026, in programma domenica 29 novembre alle 16.30 al Palco 19 di via Ospedale. Quattro le personalità premiate dall’Associazione Astigiani: Moni Ovadia, attore, autore e uomo di teatro, da sempre impegnato tra cultura, memoria e libertà di pensiero; Mariuccia Ferrero, da cinquant’anni ai fornelli del ristorante San Marco di Canelli; Chiara Buratti, attrice e interprete, protagonista anche dello spettacolo “L’ultimo giorno di sole” scritto per lei da Giorgio Faletti; e Stefano “Pedro” Porro, giovane artista astigiano che spazia tra pittura, illustrazione, scultura e performance.

Il Bavagliolone 2026: una Volvo rossa in viaggio per il mondo

Proprio Porro è anche l’autore del Bavagliolone 2026, ispirato al motto di quest’anno. L’immagine raffigura una Volvo Polar rossa appartenuta al padre Gianluigi, scomparso nel giugno scorso, che aveva partecipato alla Carovana della Bagna Cauda con la propria automobile d’epoca. Un disegno dal significato personale, che diventa simbolo di viaggio, libertà e memoria. Il premio Testa d’Aj consiste invece in una riproduzione artistica di una testa d’aglio realizzata dall’artista Roberto Giovannetti.

Moni Ovadia porta ad Asti le sue "Lezioni di umorismo"

La giornata del 29 novembre proseguirà alle 18.30, sempre al Palco 19, con “Lezioni di umorismo. Per una critica della ragion umoristico-paradossale”, spettacolo teatrale di Moni Ovadia ed Elisa Savi. Un viaggio tra ironia, sarcasmo, paradosso e nonsense, con biglietto d’ingresso fissato a 12 euro.

Il Palot da Fujot: dalla Way Assauto un piccolo regalo di ingegno astigiano

Tra le novità di quest’anno spicca anche il “Palot da Fujot”, una piccola paletta in metallo progettata dagli ingegneri della storica azienda astigiana Way Assauto. Un oggetto semplice e ingegnoso, pensato per spostare il lumino acceso sotto il tradizionale recipiente della bagna cauda e che, una volta terminato il suo utilizzo a tavola, può trasformarsi in un portachiavi. Il Palot sarà consegnato ai partecipanti insieme al Bavagliolone d’autore.

La Carovana della Bagna Cauda porta ad Asti gli ingredienti della Liguria

Non mancherà la tradizionale Carovana della Bagna Cauda, in programma sabato 21 novembre, con le auto d’epoca dei club Camea di Asti e Cave di Imperia. Gli equipaggi partiranno da Vessalico, in Valle Arroscia, territorio celebre per la produzione di aglio, attraverseranno il Col di Nava e raggiungeranno il Piemonte portando simbolicamente gli ingredienti liguri della ricetta: olio nuovo di olive taggiasche, acciughe del Mar Ligure e aglio di Vessalico. Dopo una tappa a Nizza Monferrato per raccogliere cardi gobbi e Barbera, l’arrivo ad Asti è previsto alle 17.30 in piazza Libertà, dove verrà acceso il grande fujot.

La bagna cauda, un rito che continua a unire

Per quanto riguarda la formula gastronomica, anche nel 2026 torneranno i tradizionali semafori del gusto: rosso per la bagna cauda classica, “come Dio comanda”; giallo per la versione “eretica”, con l’aglio stemperato; verde per quella “atea”, senza aglio. Confermata anche la possibilità di scegliere la “Sporta a ca’”, la bagna cauda da asporto da gustare direttamente a casa. Il prezzo di riferimento resta di 30 euro, con il vino proposto a 15 euro a bottiglia.

Ad accompagnare le tavolate ci saranno ancora una volta i vini di quattro storiche aziende astigiane: Bava di Cocconato, Braida di Rocchetta Tanaro, Cascina Castlèt di Costigliole d’Asti e Coppo di Canelli, nel segno del legame tra bagna cauda e Barbera d’Asti.

Il Bagna Cauda Day conferma infine anche la propria attenzione alla solidarietà e alla tutela ambientale. Gli utili della manifestazione vengono infatti destinati dall’Associazione Astigiani a iniziative sul territorio, tra cui il Bosco degli Astigiani, sulle colline di Viatosto, un progetto che punta a realizzare un grande spazio pubblico dedicato alla biodiversità e all’ambiente.

La festa non si esaurirà con i due fine settimana di novembre: per chi vorrà prolungare il piacere della convivialità, è già fissato l’appuntamento con la Bagna della Merla, il 29, 30 e 31 gennaio 2027. Tutte le informazioni sui locali aderenti e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale www.bagnacaudaday.it.

Gli alleati del Bagna Cauda Day sono: Comune di Asti, Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Caritas, Consorzio Asti DOCG, CAMEA Club Auto e Moto d'Epoca Astigiano, Bava, Braida, Cascina Castlet, Coppo, AB Selezione, Aenergy, Associazione Ramolivo, Asti Agricoltura, Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, Oramaro, Cantina di Nizza, Iccom, Comune di Vessalico, Consorzio tutela aglio di Vessalico, Olio Roi, Mario Fongo e Barbero Davide.

Facebook e Instagram: @bagnacaudaday

#bagnacaudaday #bagnacaudaday2026 #siamotuttinellabagna