Oriens Consulting inaugura una nuova sede in Piemonte

Oriens Consulting ha inaugurato la nuova sede in Piemonte, a Pianezza, in via Druento 97, consolidando una presenza già avviata al fianco delle piccole e medie imprese del territorio. L’apertura è stata presentata giovedì 29 ottobre all’Hotel Barrage di Pinerolo (Stradale S. Secondo 100), durante l’incontro «Attrarre competenze, gestire talenti, crescere insieme», dedicato al rapporto tra organizzazione aziendale, qualità della leadership e sviluppo delle persone. Con il nuovo ufficio la società di consulenza direzionale amplia la propria rete nel Nord Italia e rafforza la possibilità di seguire con continuità le aziende piemontesi.

La decisione di investire nella regione risponde alle caratteristiche di un tessuto produttivo nel quale numerose imprese affrontano questioni legate alla crescita, al ricambio manageriale, all’efficienza dei processi e alla capacità di attrarre competenze. Il coordinamento delle attività in Piemonte fa riferimento a Roberto Cucchi. La nuova sede consente a Oriens di affiancare più da vicino imprenditori e gruppi dirigenti, sviluppando interventi costruiti sulle esigenze organizzative delle singole realtà.

Giuseppe Piazza, Founder & CEO di Oriens Consulting, ha ricordato come la decisione di aprire una sede in Piemonte sia maturata dopo anni di lavoro con le imprese del territorio, consolidando rapporti professionali già avviati. La collaborazione con Roberto Cucchi e con la sua squadra permetterà alla società di sviluppare una presenza stabile, rafforzando il confronto diretto con gli imprenditori e la continuità dell’assistenza alle aziende. Proprio la possibilità di «dare continuità alla relazione con gli imprenditori», ha sottolineato Piazza, rappresenta uno degli obiettivi dell’investimento, insieme all’estensione dei servizi di consulenza strategica e organizzativa alle piccole e medie imprese piemontesi.

Roberto Cucchi, Business Partner e Partner Consultant Oriens e referente per il Piemonte, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di intervenire sulla struttura interna delle PMI, affinché processi e responsabilità siano chiari e l’attività possa proseguire senza dipendere costantemente dalle decisioni del titolare. Il lavoro di consulenza punta a rendere l’impresa «un unico meccanismo autonomo», secondo l’espressione utilizzata da Cucchi, capace di sostenere la crescita e di conservare il proprio valore anche quando si prospettano un passaggio di guida o un cambiamento della compagine societaria. Il confronto ha affrontato anche il tema della gestione e della valorizzazione delle persone, al quale era dedicato l’incontro di Pinerolo. Alessandra Veronese, HR Consultant Oriens, ha evidenziato la necessità che chi guida un’organizzazione sappia interrogarsi sulle proprie capacità di leadership e rendere comprensibili ai collaboratori le ragioni del lavoro, gli obiettivi e il percorso dell’azienda. Per favorire il coinvolgimento delle persone occorre che il vertice «renda chiara la direzione, renda chiaro il progetto di impresa», ha spiegato Veronese, così da costruire una cultura condivisa nella quale le competenze possano tradursi in responsabilità e risultati concreti.

All’appuntamento del 29 ottobre sono intervenuti Piazza e Veronese, con la moderazione di Cucchi, nell’ambito del format «Calici di Innovazione», già proposto da Oriens a Bologna e Milano. La serata si è conclusa con un momento di networking e con una degustazione guidata da Andrea Filippo Alpi, curatore della Guida Veronelli. La nuova sede piemontese rappresenta ora il riferimento operativo per proseguire il dialogo con il sistema imprenditoriale regionale.

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