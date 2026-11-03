Emisfera acquisisce l’80% di Fast Microsystem: operazione da quasi un milione di euro

Emisfera Società Cooperativa, realtà informatica con sede a Verbania, amplia il proprio gruppo con l’acquisizione dell’80% del capitale sociale di Fast Microsystem S.r.l., azienda di Vercelli specializzata nel settore del networking. L’operazione, perfezionata martedì 27 ottobre 2026 con la firma dell’atto notarile, rappresenta un nuovo passo nel percorso di crescita della cooperativa verbanese, che proprio quest’anno celebra i trent’anni di attività.

L’acquisizione ha un valore di 960.800 euro, sulla base di una valutazione complessiva di Fast Microsystem pari a circa 1,2 milioni di euro. Il restante 20% delle quote rimane a Fast Group Holding, che continuerà ad accompagnare lo sviluppo della società in qualità di socio di minoranza. A sostenere finanziariamente l’operazione sono gli strumenti del sistema cooperativo, attraverso un finanziamento complessivo di un milione di euro messo a disposizione da Coopfond e CFI, Cooperazione Finanza Impresa.

Un nuovo tassello nel piano di sviluppo di Emisfera

L’ingresso di Fast Microsystem si inserisce nel piano strategico presentato da Emisfera ai propri soci nel dicembre 2025. Un progetto di riorganizzazione e crescita che, nel corso del 2026, aveva già portato allo scorporo del ramo Data Center e alla costituzione della nuova società BeaCloud S.r.l.

Con questa acquisizione, il gruppo punta a integrare ulteriormente le proprie competenze tecnologiche. Alle infrastrutture e ai servizi di data center di BeaCloud e alle soluzioni di sicurezza informatica di Cyber4 si aggiunge infatti la specializzazione nel networking di Fast Microsystem, consentendo di proporre alle imprese un’offerta sempre più completa e integrata.

L’operazione permette inoltre di ampliare il portafoglio clienti e di consolidare la presenza territoriale. Fast Microsystem manterrà infatti la propria sede a Vercelli, mentre Emisfera continuerà a operare da Verbania. Due poli attraverso i quali il gruppo intende rafforzare il presidio dell’intero Piemonte orientale.

Una collaborazione avviata già nel 2024

Il rapporto tra Emisfera e Fast Group Holding non nasce con questa acquisizione. Le due realtà collaborano infatti dal 2024, quando hanno dato vita, con una partecipazione paritetica, a Cyber4 S.r.l., società specializzata nella sicurezza informatica.

Un’esperienza comune che ha permesso di sviluppare progetti e iniziative di innovazione, creando le condizioni per un ulteriore rafforzamento della collaborazione. L’obiettivo è ora mettere a disposizione del gruppo competenze, professionalità e progetti condivisi, valorizzando le attività già avviate.

A guidare la nuova fase di Fast Microsystem sarà un Consiglio di Amministrazione composto da Giancarlo Panella, presidente, Marco Tartari, Luca Mascioni, Marco Greppi e Alberto Benzoni.

Panella: “Costruiamo un gruppo più solido e vicino alle imprese”

Soddisfazione per l’operazione viene espressa dal presidente di Emisfera, Giancarlo Panella, che sottolinea il significato dell’acquisizione nell’anno del trentesimo anniversario della cooperativa.

“Nell’anno in cui Emisfera compie trent’anni, questa operazione è un passo concreto verso il gruppo che vogliamo costruire: più solido, più specializzato e più vicino alle imprese del territorio. Con Fast Microsystem uniamo due storie che condividono attenzione per i clienti e competenza tecnica”. Positivo anche il commento di Marco Greppi, amministratore delegato di Fast Group Holding, che evidenzia le prospettive offerte dalla nuova organizzazione societaria. “Entrare a far parte del progetto di Emisfera significa dare a Fast Microsystem nuove prospettive di crescita. Il lavoro fatto insieme in questi anni con Cyber4 ci ha convinti che questa sia la strada giusta per i nostri clienti e per le nostre persone”.

Due realtà tecnologiche al servizio delle imprese

Fondata a Verbania nel 1996, Emisfera è una cooperativa di lavoro specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni informatiche per imprese e pubbliche amministrazioni. Nel corso degli anni ha ampliato progressivamente le proprie attività, dando vita a un gruppo che comprende, tra le altre, BeaCloud, Cyber4 e Netycom.

L’offerta spazia dallo sviluppo software alle infrastrutture tecnologiche, dalla sicurezza informatica al marketing, con un Laboratorio di ricerca dedicato all’innovazione e allo sviluppo di nuovi progetti sul territorio. Fast Microsystem, con sede a Vercelli, è invece specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di reti informatiche aziendali. L’attività comprende la fornitura degli apparati, la configurazione delle infrastrutture e l’assistenza continuativa ai clienti.

La società è inoltre fornitore abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la misura Voucher Cloud & Cybersecurity, uno strumento destinato a sostenere gli investimenti delle imprese nelle tecnologie digitali e nella sicurezza informatica. Con questa operazione Emisfera consolida dunque il proprio percorso di crescita, rafforzando le competenze del gruppo e la capacità di offrire servizi tecnologici integrati alle aziende del Verbano Cusio Ossola, del Vercellese e più in generale del Piemonte orientale.