Cosa dare da mangiare al cane quando ha la diarrea? Cibi consigliati e cosa evitare

Meglio il riso bollito, le solite crocchette oppure un alimento specifico per l'intestino? E se continua ad avere fame, possiamo dargli qualcosa o è preferibile aspettare?

Sono domande che molti proprietari si pongono, soprattutto quando il cane sembra stare bene, continua a giocare e a chiedere cibo, ma durante la passeggiata presenta feci molli o liquide. La diarrea può comparire per motivi piuttosto comuni, come un cambiamento improvviso nell'alimentazione, uno snack insolito o qualcosa raccolto da terra. In altri casi, però, può essere il segnale di un problema che richiede attenzione veterinaria.

La scelta del cibo dipende dalla gravità dei sintomi, dall'età del cane e dalle sue condizioni di salute. Vediamo quali alimenti possono essere adatti, quali errori evitare e quando non è sufficiente modificare la dieta.

Indice

Perché il cane ha la diarrea?

Non sempre la diarrea indica una malattia grave. A volte basta una piccola variazione nelle abitudini quotidiane per provocare un disturbo intestinale temporaneo. Immaginiamo un cane che mangia da mesi le stesse crocchette e che, durante una visita ai parenti, riceve qualche boccone di arrosto. Il giorno successivo potrebbe presentare feci più molli del solito. Oppure può succedere dopo un cambio di mangime effettuato troppo rapidamente, senza lasciare all'apparato digerente il tempo di adattarsi.

Anche lo stress può influire sulla regolarità intestinale. Un viaggio in automobile, un soggiorno in pensione o un cambiamento nella routine possono provocare disturbi digestivi in alcuni animali. Esistono tuttavia cause più complesse, come parassiti intestinali, infezioni, reazioni avverse agli alimenti o patologie dell'apparato digerente. Per questo è importante non attribuire automaticamente ogni episodio a qualcosa che il cane ha mangiato.

Un dettaglio spesso trascurato è la frequenza delle evacuazioni. Una singola scarica di feci poco formate, in un cane che per il resto si comporta normalmente, non ha necessariamente lo stesso significato di numerose scariche liquide nell'arco di poche ore.

Cosa dare da mangiare al cane con diarrea lieve?

Se il cane è adulto, in buone condizioni generali, beve normalmente e non presenta vomito o altri segnali preoccupanti, il veterinario può consigliare temporaneamente un'alimentazione facilmente digeribile. In queste situazioni possono essere utili porzioni ridotte, distribuite nell'arco della giornata, invece di un unico pasto abbondante. La quantità complessiva e la durata della dieta devono comunque essere adeguate alle caratteristiche dell'animale.

La prima attenzione va all'idratazione. Durante la diarrea, infatti, l'organismo perde acqua ed elettroliti attraverso le feci. È quindi fondamentale che il cane abbia sempre a disposizione acqua fresca. Se beve poco, appare debole oppure perde molti liquidi con scariche ripetute, non bisogna tentare di risolvere il problema soltanto con il cibo.

Anche il digiuno non dovrebbe essere considerato un rimedio universale. In alcune circostanze il veterinario può indicare una breve sospensione dell'alimentazione, ma non è una pratica da improvvisare, soprattutto nei cuccioli, nei cani di piccola taglia e negli animali debilitati.

Riso bollito, pollo e carote: quali alimenti scegliere?

Il riso bianco ben cotto è probabilmente uno dei primi alimenti che vengono in mente quando si parla di diarrea nel cane. Il motivo è semplice: preparato senza condimenti, può essere relativamente facile da digerire. In alcune situazioni il veterinario può suggerire di associarlo a una fonte proteica magra, come il petto di pollo lessato senza pelle, ossa, sale o spezie.

Non significa, però, che riso e pollo rappresentino una soluzione adatta a tutti. Un cane con un'intolleranza al pollo, per esempio, potrebbe non tollerare questa combinazione. Inoltre, una dieta casalinga composta soltanto da questi ingredienti non è nutrizionalmente completa e non deve essere utilizzata per periodi prolungati.

E le carote? Le carote cotte, senza condimenti e in quantità moderate, possono far parte dell'alimentazione di alcuni cani. Contengono fibre, ma non devono essere considerate un rimedio capace di fermare la diarrea.

Un errore abbastanza comune è preparare una sorta di minestra aggiungendo riso, carote, patate e altri ingredienti, pensando che più alimenti leggeri significhino un risultato migliore. In realtà, introdurre molti ingredienti contemporaneamente può rendere più difficile capire cosa venga tollerato. Quando è necessaria una dieta temporanea, la semplicità e le indicazioni del veterinario sono preferibili agli esperimenti in cucina.

Riso soffiato per cani: è utile quando hanno la diarrea?

Il riso soffiato per cani viene spesso utilizzato come complemento alimentare, soprattutto nelle preparazioni casalinghe. Bisogna però distinguere il fatto che un alimento sia generalmente digeribile dalla sua capacità di aiutare un cane con un disturbo intestinale.

Il riso soffiato non cura la diarrea e non sostituisce un alimento completo. Può eventualmente essere inserito in un piano alimentare se ritenuto appropriato, ma non esistono motivi per considerarlo automaticamente migliore del riso bollito durante un episodio di diarrea.

Inoltre, alcune preparazioni commerciali possono avere caratteristiche nutrizionali differenti. È sempre opportuno controllare la composizione, evitando prodotti con zuccheri, aromi o altri ingredienti non adatti.

Crocchette gastrointestinali: quando possono essere indicate?

Quando il disturbo richiede un'alimentazione mirata, il veterinario può consigliare prodotti formulati specificamente per determinate esigenze digestive.

Questi alimenti si distinguono dalle comuni crocchette perché possono presentare caratteristiche nutrizionali particolari, come ingredienti altamente digeribili, livelli controllati di grassi oppure specifiche combinazioni di fibre. Non tutte le formulazioni gastrointestinali hanno però la stessa funzione.

Per esempio, Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care è una linea destinata al supporto nutrizionale in particolari disturbi digestivi, mentre Hill's Gastrointestinal Biome presenta un'impostazione nutrizionale orientata anche alla gestione della risposta intestinale alle fibre. Royal Canin Gastrointestinal comprende formulazioni differenti, tra cui versioni a ridotto contenuto di grassi, che possono essere indicate dal veterinario in determinate condizioni.

Anche Monge VetSolution Gastrointestinal e Purina Pro Plan Veterinary Diets EN Gastrointestinal appartengono alla categoria degli alimenti dietetici destinati a specifiche esigenze nutrizionali. La presenza della parola gastrointestinal sulla confezione, tuttavia, non significa che un mangime sia indicato per qualsiasi episodio di diarrea.

Per conoscere le diverse formulazioni disponibili, si può consultare la gamma di crocchette per cani con esigenze gastrointestinali presenti su QuattroZampeShop, ricordando che gli alimenti dietetici veterinari devono essere scelti in base alle esigenze effettive dell'animale.

La differenza è particolarmente importante nei cani con episodi ricorrenti: continuare a cambiare crocchette senza indagare la causa potrebbe non risolvere il problema.

Fermenti lattici per cani: possono aiutare l'intestino?

Quando compaiono disturbi digestivi, molti proprietari pensano immediatamente ai fermenti lattici. In realtà, è utile distinguere i comuni prodotti destinati alle persone dai probiotici formulati per gli animali.

I probiotici contengono microrganismi vivi che, in quantità adeguate e in determinate condizioni, possono apportare benefici all'organismo. Non tutti i prodotti, però, contengono gli stessi ceppi e non tutti hanno effetti documentati sulle medesime problematiche.

Tra i prodotti veterinari si trovano, per esempio, integratori della linea Purina Pro Plan FortiFlora, utilizzati come supporto nutrizionale dell'equilibrio intestinale. I fermenti lattici non devono essere considerati una cura automatica contro la diarrea. La loro utilità dipende dalla formulazione e dalla causa del disturbo.

Prima di somministrare un integratore è quindi preferibile confrontarsi con il veterinario, evitando soprattutto di utilizzare medicinali o preparazioni umane soltanto perché già disponibili in casa.

Cosa non dare al cane quando ha la diarrea

Quando un cane ha problemi intestinali, uno degli errori più frequenti è continuare a offrirgli piccoli premi durante la giornata. Un biscotto dopo la passeggiata, un pezzo di formaggio mentre si cucina, qualche avanzo dal piatto: presi singolarmente possono sembrare gesti innocui, ma rischiano di complicare la gestione dell'alimentazione.

Durante un episodio di diarrea è generalmente prudente evitare snack non necessari, avanzi, cibi molto grassi, fritti e alimenti particolarmente conditi. Il latte e alcuni derivati possono peggiorare i disturbi nei cani che digeriscono male il lattosio. Bisogna inoltre ricordare che alcuni alimenti comuni nelle nostre cucine sono tossici per i cani. Cipolla, aglio, uva e cioccolato non devono essere somministrati, indipendentemente dalla presenza di diarrea.

Un'altra precauzione riguarda i farmaci. I medicinali antidiarroici destinati agli esseri umani non devono essere utilizzati senza indicazioni veterinarie, perché possono essere controindicati in determinate condizioni. La diarrea non è sempre qualcosa da bloccare immediatamente: capire che cosa la provoca è spesso più importante che cercare di eliminare il sintomo.

Feci molli, diarrea acquosa e muco: come capire quando preoccuparsi

Non tutte le alterazioni delle feci sono uguali. Osservare consistenza, frequenza e sintomi associati può aiutare a descrivere correttamente il problema al veterinario.

Feci molli ma cane vivace

Se il cane presenta una sola evacuazione poco formata, continua a comportarsi normalmente, mangia e beve, potrebbe trattarsi di un disturbo transitorio. È comunque opportuno monitorare l'evoluzione, soprattutto se l'episodio si ripete.

Diarrea acquosa e scariche frequenti

Quando le feci sono quasi completamente liquide e le evacuazioni diventano numerose, il rischio di perdita di liquidi aumenta. In questa situazione è importante contattare tempestivamente il veterinario, specialmente se il cane è piccolo, anziano oppure presenta altri problemi di salute.

Muco nelle feci del cane

La presenza di muco può essere associata a un'irritazione dell'intestino, talvolta a livello del colon. Non permette, da sola, di identificare una specifica malattia. Se il muco compare frequentemente o insieme a sangue, dolore o diarrea persistente, è necessario approfondire.

Vomito e diarrea nel cane

Quando vomito e diarrea si presentano insieme, occorre maggiore prudenza. La perdita di liquidi può diventare importante e le cause possono essere diverse, alcune delle quali richiedono un intervento rapido.

Se il cane vomita ripetutamente, non riesce a trattenere l'acqua, appare abbattuto oppure presenta sangue nelle feci, bisogna rivolgersi senza ritardo al veterinario. La stessa attenzione è necessaria se le feci diventano nere e catramose, un possibile segnale di sangue digerito.

Un discorso particolare riguarda i cuccioli: per loro la diarrea può diventare pericolosa più rapidamente e non è opportuno attendere che passi spontaneamente senza chiedere indicazioni professionali.

Come spiegato dal College of Veterinary Medicine della Cornell University, nelle sue indicazioni sulla diarrea nei cani, la valutazione deve considerare non soltanto la durata del problema, ma anche l'appetito, lo stato generale e la presenza di altri sintomi.

Come tornare alle crocchette abituali dopo la diarrea

Quando le feci iniziano a tornare normali, può essere forte la tentazione di riprendere subito la solita alimentazione. Anche questa fase, però, richiede attenzione.

Se il cane ha seguito temporaneamente un'alimentazione differente, il ritorno al mangime abituale può essere effettuato gradualmente, mescolando quantità progressivamente maggiori del vecchio alimento a quello utilizzato durante il recupero, secondo le indicazioni del veterinario.

La durata della transizione dipende dalla sensibilità digestiva del cane e dalla dieta seguita.

Se invece la diarrea è comparsa proprio dopo l'introduzione di nuove crocchette, potrebbe essere necessario rivalutare il cambio di alimentazione. Un'abitudine utile è annotare gli episodi: data, alimento consumato, eventuali snack e caratteristiche delle feci. Se il disturbo si ripresenta nel tempo, queste informazioni possono aiutare il veterinario a individuare possibili collegamenti.

Domande frequenti

Cosa dare da mangiare al cane con diarrea ma senza vomito?

Se il cane è adulto, vivace, beve normalmente e non presenta segnali d'allarme, il veterinario può consigliare temporaneamente piccoli pasti facilmente digeribili o un alimento gastrointestinale completo. La scelta dipende dalle condizioni dell'animale.

Il riso bollito fa bene al cane con la diarrea?

Il riso bianco ben cotto, senza sale o condimenti, può essere utilizzato temporaneamente in determinate situazioni. Non cura la causa della diarrea e non rappresenta, da solo, un'alimentazione completa.

Il cane può mangiare le crocchette quando ha la diarrea?

Dipende dal motivo del disturbo e dal tipo di alimento. In alcuni casi si può mantenere la dieta abituale; in altri il veterinario può indicare una formulazione gastrointestinale specifica.

I fermenti lattici per cani possono fermare la diarrea?

Alcuni probiotici veterinari possono essere utili come supporto in particolari condizioni, ma non hanno un effetto garantito e non sostituiscono gli accertamenti necessari.

Cosa significa quando il cane ha diarrea con muco?

Il muco può comparire in presenza di irritazione intestinale, anche a livello del colon. Se il problema si ripete oppure è accompagnato da sangue o altri sintomi, è opportuno consultare il veterinario.

Quanto dura normalmente la diarrea nel cane?

Alcuni episodi lievi possono risolversi spontaneamente in breve tempo. Se la diarrea persiste per più di uno o due giorni, è opportuno contattare il veterinario. In presenza di sintomi importanti non bisogna attendere.

Posso dare pollo e riso al cane per più giorni?

Una preparazione casalinga semplice può essere consigliata per un periodo limitato, ma non è nutrizionalmente bilanciata per un utilizzo prolungato. Se è necessaria una dieta di più lunga durata, bisogna scegliere un'alimentazione completa e adeguata.

Cosa fare se il cane continua ad avere diarrea nonostante il cambio di alimentazione?

È necessario rivolgersi al veterinario per individuare la causa. Cambiare ripetutamente mangime senza una valutazione può ritardare il riconoscimento di problemi intestinali, parassitari o di altra natura.

Un'alimentazione corretta parte dall'osservazione del cane

Quando un cane ha la diarrea, la soluzione non consiste necessariamente nel trovare un alimento capace di far tornare immediatamente solide le feci. A volte il disturbo è legato a un cambiamento temporaneo e si risolve rapidamente. Altre volte è necessario un percorso più approfondito, che può comprendere una dieta specifica, esami delle feci o ulteriori valutazioni.

La cosa più utile è osservare il comportamento dell'animale, prestare attenzione all'idratazione ed evitare rimedi improvvisati. Un'alimentazione adeguata può accompagnare il recupero, ma non sostituisce il veterinario quando i sintomi persistono, peggiorano o fanno sospettare un problema più importante.













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