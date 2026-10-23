Evolution Horizon Award: Nenad Szichta, l’eccellenza chirurgica al servizio della Longevity Medicine

In un panorama medico in continua evoluzione, dove l'innovazione scientifica incontra il benessere globale della persona, la figura del Dott. Nenad Szichta rappresenta un punto di sintesi straordinario tra solida tradizione chirurgica e frontiere d'avanguardia.

Laureato in Medicina e Chirurgia a Trieste e specializzato in Chirurgia Generale a Torino, il Dott. Szichta vanta una carriera trentennale maturata principalmente presso l’Ospedale Cottolengo di Torino, dove dal 2010 ricopre il ruolo di Dirigente Medico, e attraverso collaborazioni internazionali, tra cui quella con il Centre Hospitalier Princesse Grace del Principato di Monaco. Specializzato in chirurgia laparoscopica e della parete addominale, ha perfezionato la sua formazione nei più prestigiosi centri europei, dall'IRCAD di Strasburgo al San Raffaele di Milano.

Forte di questa profonda esperienza sul campo, ha successivamente esteso le sue competenze alla medicina della longevità e al Biohacking, formandosi presso centri di rilevanza mondiale come il Longevity Center di Zurigo e l'Hololife Center.

Il cuore del suo lavoro risiede nella volontà di trasmettere ai pazienti l'importanza della prevenzione e dell'ottimizzazione della salute. Attraverso percorsi personalizzati e un contatto empatico, il suo obiettivo è riequilibrare l'organismo agendo sulle alterazioni psico-neuro-endocrino-ormonali spesso causate da errati stili di vita, superando il semplice trattamento sintomatico. Per il Dott. Szichta la priorità è garantire non soltanto una vita più lunga (lifespan), ma una vita vissuta in piena salute e qualità psico-fisica (healthspan).

Proprio in virtù della sua visione pionieristica e del suo approccio innovativo alla salute, Nenad Szichta è tra i membri della prestigiosa giuria della terza edizione dell'Evolution Horizon Award, l'evento promosso da MoreNews in programma il prossimo 9 novembre a Milano. Teatro della kermesse sarà la suggestiva Immersive room 360° dell’Enterprise Hotel di corso Sempione, struttura simbolo di innovazione tecnologica nel cuore della capitale del business.

L'edizione di quest'anno, incentrata sul tema “Sviluppo e cooperazione”, si propone l'obiettivo di generare una spirale positiva basata su consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione, premiando le eccellenze aziendali in molteplici settori: dalla salute e il benessere fino alla tecnologia, all'intelligenza artificiale e alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

La serata prevederà una cena di gala durante la quale prenderà vita l’Evolution Horizon Talk, un fondamentale momento di confronto con l'imprenditore Andrea Baccuini, dedicato ad analizzare in modo critico lo stato del turismo in Italia, proponendo idee innovative per valorizzare il patrimonio culturale e migliorare l'accoglienza del Paese.

A coronamento della kermesse si terranno le premiazioni ufficiali, pensate per celebrare e valorizzare le realtà aziendali che si sono distinte per visione, impegno sostenibile e capacità di guidare l'innovazione del mondo produttivo italiano.