Trend beauty: il focus sullo sguardo e la zona perioculare

Scrolli i social e lo noti subito: tutorial per uno sguardo luminoso, routine dedicate solo agli occhi, patch rinfrescanti postate prima di un evento. Lo sguardo è il protagonista assoluto della stagione, e la zona perioculare, cioè tutta l’area che circonda l’occhio, è diventata una vera e propria priorità nella skincare. Ma perché proprio lei? E soprattutto, come trattarla nel modo più efficace?

Una zona speciale (e delicatissima)

La pelle attorno agli occhi è molto più sottile rispetto al resto del viso, ha meno ghiandole sebacee ed è sottoposta a un lavoro continuo: sbattiamo le palpebre migliaia di volte al giorno, sorridiamo, strizziamo gli occhi davanti agli schermi. Il risultato è che qui compaiono prima i segnali di stanchezza e del tempo: occhiaie, gonfiori, linee sottili, le famose zampe di gallina.

Occhiaie, borse e linee sottili

Non tutti i segnali sono uguali. Le occhiaie possono essere bluastre, legate alla trasparenza della pelle, o più scure, legate a una maggiore pigmentazione. Le borse sono spesso dovute a un accumulo di liquidi, più evidente al mattino o dopo una notte troppo corta. Le linee sottili, invece, nascono dalla combinazione di disidratazione, espressioni e perdita di elasticità. Capire cosa vedi allo specchio è il primo passo per scegliere il prodotto più adatto.

Gli attivi del momento

Il trend dello sguardo luminoso si basa su ingredienti ben precisi. La caffeina è la regina dei risvegli difficili, perché aiuta a rinfrescare. La vitamina C e la niacinamide ravvivano la luminosità e attenuano l’aspetto delle occhiaie. L’acido ialuronico idrata intensamente e leviga le piccole linee di disidratazione. Per chi vuole agire sui segni del tempo, il retinolo in formule specifiche per la zona perioculare, a concentrazioni adeguate, aiuta a levigare le zampe di gallina e a rendere la pelle più compatta.

Le texture sono un altro grande trend: dai sieri leggerissimi alle creme fondenti, fino agli applicatori freddi che massaggiano mentre applichi. Per esplorare le diverse formule e scegliere quella più adatta alle tue esigenze, trovi una selezione dedicata qui: https://www.lancome.it/trattamenti/per-categoria/contorno-occhi/ . Un buon modo per orientarsi tra creme, sieri e trattamenti specifici per lo sguardo.

Il gesto conta (tantissimo)

Anche il prodotto più performante dà il meglio solo se applicato bene. La regola d’oro è la quantità minima: un chicco di riso basta per entrambi gli occhi. Si applica picchiettando con l’anulare, il dito più delicato, lungo l’osso orbitale, dall’interno verso l’esterno, senza tirare la pelle e senza avvicinarsi troppo alla rima ciliare. Un trucco da beauty addicted? Tieni il contorno occhi in frigorifero: l’effetto freschezza al risveglio è immediato.

Routine mattina e sera

Al mattino punta su formule leggere e rinfrescanti, che sgonfiano e preparano lo sguardo al make-up. La sera puoi scegliere texture più ricche e nutrienti, magari con retinolo, da applicare almeno mezz’ora prima di andare a dormire per evitare che migrino verso gli occhi durante la notte. E di giorno, non dimenticare gli occhiali da sole, anche in inverno: proteggono la zona dai raggi UV e ti evitano di strizzare gli occhi.

Make-up: meno è meglio

Il trend dello sguardo fresco si completa con un make-up leggero. Un correttore idratante, applicato solo nell’angolo interno e dove l’occhiaia è più scura, illumina senza effetto maschera. Un tocco di mascara e sopracciglia ben definite fanno il resto. L’obiettivo? Sembrare riposata, anche quando la sveglia è suonata troppo presto.

Lo sguardo è il primo dettaglio che le persone notano. Dedicargli qualche secondo in più ogni giorno è il trend beauty più facile da seguire, e quello che dura di più.

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