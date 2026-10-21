Il lavoro che fa restare: come attrarre e valorizzare le persone nelle imprese

Attrarre nuovi lavoratori è importante, ma riuscire a farli restare è una sfida altrettanto decisiva. In un mercato del lavoro in continua trasformazione, le imprese sono chiamate a ripensare il modo in cui accolgono, coinvolgono e valorizzano le persone, costruendo ambienti professionali capaci di rispondere a esigenze e aspettative sempre più diversificate.

È da questa riflessione che nasce “Il lavoro che fa restare”, il laboratorio organizzato da Confcooperative Piemonte insieme a Cooperjob, in programma venerdì 23 ottobre, dalle ore 9.15, presso la Casa della Cooperazione di corso Francia 329 a Torino.

La capacità di attrarre e trattenere nuove risorse professionali non dipende soltanto dalle condizioni contrattuali, ma anche dalla qualità delle relazioni, dalle opportunità di crescita e dal senso di appartenenza che un'organizzazione riesce a generare. Aspetti particolarmente significativi per il mondo cooperativo, che fonda la propria identità sulla centralità delle persone, sulla partecipazione e sulla condivisione di valori e obiettivi, ma anche per qualunque impresa voglia crescere e rimanere competitiva.

La convivenza tra generazioni e culture differenti, le nuove richieste di flessibilità e riconoscimento professionale, la necessità di costruire un clima di lavoro positivo sono alcune delle questioni con cui le cooperative si confrontano quotidianamente. A queste si aggiunge l'importanza della reputazione dell'impresa come luogo di lavoro: un elemento che si costruisce soprattutto attraverso l'esperienza concreta dei collaboratori e che può diventare determinante nella capacità di attirare nuovi talenti.

Un ruolo fondamentale è giocato anche dall'accoglienza dei nuovi assunti. I primi mesi di lavoro possono fare la differenza tra un inserimento riuscito e un rapporto destinato a interrompersi precocemente. Investire nell'affiancamento, nell'ascolto e nella costruzione di relazioni solide significa quindi non soltanto migliorare il benessere delle persone, ma anche rafforzare la continuità e la qualità del lavoro all'interno delle cooperative.

Il laboratorio offrirà l'occasione per approfondire questi temi attraverso il confronto tra esperienze e l'individuazione di strumenti concreti, utili a chi si occupa quotidianamente di organizzazione e gestione delle persone. L'incontro si rivolge in particolare a presidenti, direttori, responsabili del personale e figure di coordinamento delle cooperative, ma è aperto a tutti coloro che sono interessati al tema.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati e iscrizione necessaria attraverso il modulo online: https://forms.gle/najmwct7VAvqjZpS6

L'evento è cofinanziato da FSC, Coesione Italia 21-27 e Regione Piemonte, nell'ambito di Agrifood Accademia Piemonte.