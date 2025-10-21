Glifosato, Pd e lista civica all'attacco: «Piano lacunoso, l'amministrazione cambi idea»

Interrogazione, dei consiglieri comunali di Pd e lista civica Bagnasco, sul piano per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari per il contenimento delle infestanti e, in particolare, sull'uso del glifosato.

Ricordando le 1700 firme raccolte dal Comitato No Glifosato, i cionsiglieri di minoranza tornano a sottolineare che «Per quanto riguarda l’individuazione delle aree soggette a limitazioni d’uso la mappa allegata al piano non comprende: parco Kennedy, piazza S. Eusebio, l'area intorno a Sant'Andrea, i Giardini del villaggio Concordia, largo Giusti, piazza degli Alpini, piazza Amedeo IX, i giardini di via Restano, di via Cirenaica, l'area verde di via Viviani e gli impianti sportivi di via Montebello, via Pacinotti, via Monte Bianco e del campo Bozino. Inoltre sono indicati impianti sportivi compresi in proprietà demaniali non soggetti a interventi comunali (caserma Scalise, Carcere di Biliemme). Altre contestazioni riguardano un’errata classificazione di alcune aree (con relativa errata colorazione) indicate come impianti sportivi invece di aree verdi, ad esempio via Bosso; e non vengono considerate le strutture sanitarie.

«Per quanto riguarda modalità d’uso e precauzioni - aggiungono i firmatari dell'interrogazione - non viene indicato il tempo di rientro per animali, non sono previsti accorgimenti prudenziali per bambini e non viene indicata la limitazione temporale riguardante l’immissione dell’acqua nei canali»

I consiglieri di minoranza chiedono dunque «Per quale motivo la mappa allegata al piano, relativa all’individuazione delle aree soggette a limitazioni d’uso non comprenda le aree indicate in premessa; per quale motivo, per siano lacunose le indicazioni riguardanti modalità d’uso e precauzioni e se tali lacune non rendono necessario un ritiro immediato del piano per sua revisione integrale».

Inoltre si chiede se sia già cominciata la somministrazione di prodotti fitosanitari a base di glifosato e se no quale sia il relativo cronoprogramma di riferimento (giorni e ore); quale sia il risparmio economico stimato legato all’utilizzo di prodotti a base di glifosato per la cura del verde; quali siano le fonti bibliografiche a supporto delle affermazioni sulla sostenibilità dei prodotti contenuti nel piano; se si intenda dare ascolto alle 1700 firme raccolte per chiedere di escludere, all’interno del Piano per l’Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari, la possibilità di utilizzare prodotti fitosanitari a base di Glifosato.

