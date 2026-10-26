5 aziende da valutare se la tua PMI vuole rendere accessibili sito, form e servizi online

Un modulo di contatto che non funziona con la tastiera, un PDF difficile da leggere con uno screen reader o una procedura di acquisto poco comprensibile possono ostacolare l'esperienza dei clienti. Per una PMI, migliorare l'accessibilità digitale significa rendere più utilizzabili i servizi online e affrontare con maggiore consapevolezza gli eventuali obblighi normativi.

La scelta del fornitore dipende dalle esigenze del progetto: alcune aziende offrono strumenti di analisi automatica, altre si concentrano sulle verifiche manuali, sulla formazione o sull'integrazione dell'accessibilità nei processi di sviluppo.

Ecco cinque realtà italiane specializzate, presentate in ordine alfabetico e senza attribuire posizioni di merito, con i rispettivi servizi e ambiti di intervento.

Le cinque aziende e i rispettivi ambiti di intervento

AccessiBit: analisi tecnica, report di accessibilità e strumenti software per siti e contenuti digitali.

AccessiWay: audit, interventi correttivi, test con utenti e monitoraggio.

Concept Reply: accessibility testing, automazione delle verifiche e integrazione nella Quality Assurance.

okACCEDO: analisi di accessibilità, supporto all'adeguamento, strumenti proprietari e verifiche periodiche.

Siti Accessibili: consulenza, formazione, sviluppo accessibile e test con tecnologie assistive.

Le caratteristiche riportate si basano sui servizi dichiarati dalle aziende e non costituiscono una valutazione indipendente della loro qualità.

AccessiBit: analisi tecnica e strumenti per individuare le criticità

Sede legale: Terni

Servizi principali: analisi di siti e applicazioni, report di accessibilità, widget e supporto tecnico.

AccessiBit propone strumenti software per individuare problemi di accessibilità nei siti web, attraverso analisi del codice e report basati sulle linee guida WCAG.

L'offerta comprende anche un widget con funzionalità aggiuntive per la navigazione.

Per una PMI che desidera valutare lo stato del proprio sito, gli strumenti di scansione e reportistica rappresentano un possibile punto di partenza, da integrare con verifiche manuali per le problematiche non rilevabili automaticamente.

AccessiWay: audit, interventi correttivi e verifiche successive

Sede: Torino

Servizi principali: audit, rimediazione, test con utenti, interventi sui PDF e monitoraggio.

AccessiWay offre servizi per individuare e correggere le barriere presenti in siti, applicazioni e documenti digitali.

Gli audit combinano verifiche automatiche e manuali, producendo report sulle criticità e sui possibili interventi. Sono previsti anche test con persone con disabilità e tecnologie assistive, oltre al supporto ai team di sviluppo durante le correzioni.

L'approccio può essere utile per e-commerce e piattaforme articolate. Prima di iniziare è importante concordare quali funzionalità saranno analizzate e chi si occuperà delle modifiche.

Concept Reply: accessibilità integrata nel controllo della qualità digitale

Sede operativa di riferimento: Torino

Servizi principali: accessibility testing, Quality Assurance, test automation e monitoraggio.

Concept Reply integra le verifiche di accessibilità nei processi di sviluppo e controllo della qualità del software.

L'azienda ha sviluppato una soluzione di Accessibility Testing integrata nel proprio Test Automation Framework, che combina tecniche di intelligenza artificiale generativa e procedure di Quality Assurance.

L'offerta comprende Gap Analysis, per individuare le non conformità, e Remediation Assessment, per valutare le correzioni rispetto alle linee guida WCAG.

Questo approccio può risultare interessante per PMI con reparti IT interni o piattaforme digitali complesse, permettendo di inserire i controlli nelle normali attività di sviluppo.

okACCEDO: strumenti di analisi e supporto lungo il percorso di adeguamento

Sede: Torino

Servizi principali: analisi di accessibilità, consulenza, supporto all'adeguamento, dichiarazioni di accessibilità, formazione, dashboard e widget proprietari.

okACCEDO è una realtà italiana che propone servizi e soluzioni per migliorare l'accessibilità digitale di siti web e risorse online, rivolgendosi a organizzazioni pubbliche e private, comprese le piccole e medie imprese.

L'offerta comprende attività di analisi per individuare le criticità tecniche, consulenza sugli interventi necessari e supporto nella predisposizione delle dichiarazioni di accessibilità, quando richieste dalla normativa.

Tra le soluzioni sviluppate dall'azienda figura okDashboard, uno strumento proprietario che permette di consultare i risultati delle verifiche, identificare le problematiche rilevate e monitorare nel tempo le condizioni di accessibilità del sito.

La piattaforma restituisce report che possono essere utilizzati per definire le priorità degli interventi e programmare controlli periodici, anche dopo l'introduzione di nuovi contenuti.

Un'altra soluzione è okWidget, componente che mette a disposizione funzionalità aggiuntive per personalizzare alcune modalità di visualizzazione e interazione con le pagine.

I due strumenti svolgono quindi funzioni differenti: la dashboard supporta l'analisi e la gestione delle criticità, mentre il widget interviene su specifici aspetti dell'esperienza di navigazione.

È importante precisare che l'installazione di un widget non garantisce, da sola, la conformità completa di un sito web. Gli interventi strutturali e le verifiche manuali rimangono necessari quando emergono problemi che non possono essere risolti automaticamente.

Per una PMI, la disponibilità di analisi, strumenti di monitoraggio e consulenza permette di valutare diverse attività all'interno dello stesso progetto, definendo il percorso in funzione delle effettive necessità.

Siti Accessibili: consulenza, formazione e test con tecnologie assistive

Sede: Monza

Servizi principali: consulenza, audit, sviluppo accessibile, formazione e test con utenti.

Siti Accessibili è un team specializzato nell'accessibilità di siti web e applicazioni, con servizi di analisi, progettazione e formazione.

Un elemento caratterizzante è il coinvolgimento di persone che utilizzano tecnologie assistive nelle attività di valutazione, per individuare problemi che possono sfuggire ai controlli automatici.

L'azienda propone anche workshop e formazione per i team che gestiscono i contenuti digitali, aiutando le imprese a prevenire nuove criticità durante gli aggiornamenti.

Come scegliere il fornitore in base alle esigenze della PMI?

La scelta dovrebbe partire dalle funzionalità da migliorare, anziché dal numero di servizi presenti nel catalogo.

Un sito informativo può richiedere inizialmente un'analisi tecnica, mentre un e-commerce necessita di verifiche approfondite su pagamenti, moduli e componenti dinamici.

Le aziende con reparti IT interni possono privilegiare soluzioni integrabili nei processi di testing. Quando invece le difficoltà riguardano la fruizione dei contenuti, assumono maggiore importanza le verifiche manuali e la formazione.

Per i siti aggiornati frequentemente, il monitoraggio periodico è particolarmente utile per individuare le criticità introdotte da nuovi contenuti o funzionalità.

Quali criteri utilizzare per confrontare le offerte?

Prima di scegliere, è importante richiedere informazioni su:

Perimetro dell'analisi: pagine, documenti e funzionalità comprese.

Metodologia: controlli automatici, verifiche manuali e test con tecnologie assistive.

Reportistica: descrizione degli errori e indicazioni per correggerli.

Supporto tecnico: assistenza durante gli interventi correttivi.

Verifiche successive: controlli dopo le modifiche e monitoraggio.

Costi: servizi inclusi, attività aggiuntive e spese ricorrenti.

Questi criteri permettono di confrontare preventivi su basi omogenee, evitando di acquistare servizi non adatti alle necessità aziendali.

Le domande più comuni prima di iniziare un progetto

Una PMI è obbligata a rendere accessibile il proprio sito?

Dipende dal servizio offerto e dalle caratteristiche dell'impresa. L'European Accessibility Act, applicabile nelle sue principali disposizioni dal 28 giugno 2025, riguarda specifiche categorie di prodotti e servizi, tra cui il commercio elettronico.

Per le microimprese che forniscono servizi è prevista un'esenzione. Gli obblighi devono quindi essere verificati caso per caso.

È necessario rifare completamente il sito?

Non necessariamente. In alcuni casi è sufficiente correggere i componenti che presentano problemi. La necessità di una riprogettazione dipende dalla tecnologia, dalla qualità del codice e dalla gravità delle criticità.

Un test automatico è sufficiente?

No. Gli strumenti automatici individuano diversi errori, ma non possono valutare tutti gli aspetti dell'accessibilità.

Il World Wide Web Consortium raccomanda infatti di integrarli con verifiche umane.

Quali servizi dovrebbe comprendere un progetto?

Un percorso completo dovrebbe prevedere analisi iniziale, definizione delle priorità, correzione delle criticità e verifica dei risultati.

Le attività possono essere affidate a un unico fornitore oppure suddivise tra consulenti e sviluppatori.

Come capire se l'investimento sta funzionando?

Confrontando i risultati delle verifiche prima e dopo gli interventi, considerando il numero e la gravità degli errori risolti.

È utile affiancare ai dati tecnici test pratici e segnalazioni degli utenti, per verificare l'effettiva utilizzabilità dei servizi.

Dalla scelta del fornitore al miglioramento dei servizi digitali

Per una PMI, migliorare l'accessibilità significa partire dalle operazioni che i clienti devono poter svolgere: consultare informazioni, compilare moduli, scaricare documenti o effettuare acquisti.

Un progetto efficace richiede obiettivi chiari, interventi verificabili e responsabilità definite. Le cinque aziende presentate offrono approcci differenti, da valutare in base alle caratteristiche della propria piattaforma.

L'accessibilità, inoltre, non termina con la prima verifica: mantenerla durante gli aggiornamenti permette di offrire nel tempo un'esperienza digitale più utilizzabile e affidabile.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.