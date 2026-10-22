Mix Energetico, le scelte che cambieranno il futuro dell'Italia: a Biella il confronto con il Ministro Pichetto Fratin

BIELLA – Quali fonti energetiche garantiranno all’Italia sicurezza, competitività e sostenibilità nei prossimi anni? Quali tecnologie sono destinate a cambiare il settore e quali scenari devono conoscere oggi imprese, professionisti e amministratori per affrontare le decisioni di domani?

Sono domande che hanno conseguenze concrete sulle strategie aziendali, sulla progettazione degli impianti, sugli investimenti e sulle scelte delle amministrazioni pubbliche. Comprendere l'evoluzione del sistema energetico è sempre più importante per chi opera in un contesto economico e industriale in rapida trasformazione.

È questo il tema del convegno nazionale “Quale Mix Energetico per la Sicurezza del Paese?”, in programma di sabato 7 novembre 2026 all’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella di Biella, con la partecipazione prevista del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e del settore energetico. Alle 8.30 avranno inizio le registrazioni dei partecipanti e dalle 8.45 si entrerà nel vivo dell’evento.

In uno scenario internazionale segnato da tensioni geopolitiche e cambiamenti industriali, la sicurezza degli approvvigionamenti, il costo dell’energia e la riduzione della dipendenza dalle forniture estere sono questioni centrali per il futuro del Paese. Individuare un mix energetico equilibrato significa valutare tecnologie, infrastrutture e investimenti capaci di conciliare esigenze ambientali, sostenibilità economica e competitività.

Dal nucleare di terza generazione alle fonti rinnovabili, dallo stoccaggio dell’energia al riciclo delle batterie: il convegno affronterà alcune delle questioni più rilevanti per comprendere le trasformazioni in atto e le prospettive del sistema energetico italiano. Un approfondimento sarà dedicato anche alle materie prime critiche e all’economia circolare, elementi sempre più strategici per lo sviluppo delle tecnologie energetiche.

L’incontro si rivolge in particolare ad aziende del settore, ingegneri, periti, progettisti, tecnici, amministratori pubblici e professionisti interessati ad aggiornare le proprie conoscenze e ad approfondire gli scenari che influenzeranno le attività produttive e le decisioni amministrative.

Non soltanto informazione, ma un’occasione per confrontarsi, acquisire nuove prospettive e comprendere meglio le scelte che attendono il sistema energetico italiano. In un settore in continua evoluzione, disporre di informazioni qualificate è fondamentale per valutare le opportunità, anticipare i cambiamenti e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide future.

Il convegno si inserisce nel percorso di iniziative promosse da ECOlife, il brand dedicato agli eventi e agli approfondimenti sui temi ambientali, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e il confronto su questioni decisive per lo sviluppo sostenibile del Paese.

Il futuro energetico si decide attraverso le scelte di oggi. Conoscerne gli scenari è il primo passo per esserne protagonisti.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

Appuntamento alle 8.30 di sabato 7 novembre 2026 all’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella di Biella.