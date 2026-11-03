Ecolife a Biella: il futuro dell’energia al centro del confronto tra istituzioni, imprese, scienza e mondo della ricerca

Quale mix energetico può garantire al nostro Paese sicurezza, competitività e sostenibilità nel lungo periodo? È questa la domanda al centro dell’incontro promosso da Ecolife a Biella, che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, degli enti di ricerca e delle principali realtà industriali del settore energetico per approfondire una delle sfide strategiche più importanti per il futuro dell’Italia.

L'appuntamento si terrà Sabato 7 novembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso l'Auditorium Lanificio Maurizio Sella, in via Corradino Sella 6 a Biella.

Un confronto articolato che affronterà il tema dell’energia da diverse prospettive: dalla necessità di bilanciare fonti fossili e rinnovabili al ruolo del nucleare, dagli equilibri geopolitici alle infrastrutture, fino al recupero delle materie prime critiche e allo sviluppo delle tecnologie per l'economia circolare.

Ad aprire i lavori sarà il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che porterà il proprio contributo al dibattito sul futuro della politica energetica nazionale.

La mattinata si svilupperà attraverso tre momenti di approfondimento, con il coinvolgimento di importanti rappresentanti delle istituzioni e del settore energetico.

Dalle strategie energetiche al confronto sul futuro del Paese

Il primo panel, “Il percorso per arrivare a definire il mix energetico”, sarà moderato da Felice Vai, referente Energia di Compagnia delle Opere, e vedrà il contributo di Giorgio Centurelli, Capo Unità di Missione del PNRR del MASE, del Professor Andrea Lanzini del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino e di Letizia Moratti, Deputata al Parlamento europeo.

Il confronto affronterà il tema della sicurezza energetica, del rapporto tra fonti tradizionali e rinnovabili e degli scenari geopolitici che influenzano le scelte energetiche italiane ed europee.

Un approfondimento specifico sarà dedicato anche al nucleare, con l'obiettivo di affrontare il tema attraverso dati scientifici, competenze tecniche e una riflessione sui principali pregiudizi e interrogativi che accompagnano questa tecnologia. Interverranno Alessandro Dodaro, Direttore del Dipartimento Nucleare di ENEA, Nicola Ippolito, Direttore della Divisione Nucleare del MASE, e Maria Alessandra Gallone, Presidente di ISPRA e SNPA.

Riciclo, recupero e autonomia strategica

Il secondo panel, “Riciclo e Recupero per ridurre la dipendenza dall’estero”, sarà dedicato alle materie prime critiche, al recupero delle batterie esauste e dei pannelli fotovoltaici e alle nuove frontiere dell'ingegneria applicata alla transizione energetica.

Tra i protagonisti Alberto Tremolada, Vicepresidente della Commissione UNI/CT 060, Alberto Prospero, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella, Gabriele Muzio, referente nazionale Ambiente Energia CONFAPI e API Torino, e Remo Vaudano, Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Andrea Bignami di Sky TG24 alla guida del confronto conclusivo sul mix energetico

Particolare rilievo avrà il terzo panel, “La svolta del nucleare di terza generazione e il mix energetico”, che sarà moderato da Andrea Bignami, Caporedattore di Sky TG24, giornalista che accompagnerà il confronto tra alcuni dei principali protagonisti del sistema energetico italiano.

Un momento di approfondimento che metterà al centro la composizione del mix energetico nazionale, il progressivo bilanciamento delle diverse fonti di produzione, la resilienza delle reti elettriche e il ruolo strategico dei sistemi di accumulo.

Al tavolo prenderanno parte Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Italia di Enel; Nicola Monti, Amministratore Delegato CEO di Edison Spa; Massimo Derchi, Chief Infrastructure Operations Officer di Snam; e Giuseppe Meduri, Responsabile Relazioni Esterne di Terna.

La presenza di Andrea Bignami rappresenterà un ulteriore elemento di valore per il confronto, grazie alla sua esperienza giornalistica e alla capacità di accompagnare il dibattito sui grandi temi dell'attualità economica, industriale e istituzionale.

La mattinata si concluderà con un'intervista al Ministro Gilberto Pichetto Fratin e con le considerazioni finali affidate ad Andrea Bignami.

Un confronto necessario per costruire il futuro energetico

Con questa iniziativa, Ecolife intende contribuire a un dibattito concreto e qualificato su un tema che coinvolge direttamente il futuro del sistema produttivo, la competitività delle imprese, la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità ambientale.

La scelta di riunire a Biella competenze istituzionali, scientifiche e industriali testimonia la volontà di promuovere un confronto aperto e costruttivo, superando contrapposizioni ideologiche e mettendo al centro conoscenze, dati e prospettive concrete.

Il futuro energetico del Paese non dipende da una sola tecnologia, ma dalla capacità di individuare un equilibrio tra fonti, innovazione, infrastrutture e autonomia strategica. È proprio da questo confronto che Ecolife intende partire.

INFORMAZIONI E REGISTRAZIONI

Data: 7 novembre

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Luogo: Auditorium Lanificio Maurizio Sella

Via Corradino Sella 6 – Biella

Per registrarsi e consultare il programma completo dell'evento: