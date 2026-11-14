Eccellenze d’impresa a Milano: a Senini il premio Eha Hub e il premio speciale Eha Sostenibilità & Internazionalizzazione Green

Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.



Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.



Il premio EHA Hub è andato a Senini, con la seguente motivazione: ha saputo interpretare con visione d’avanguardia il concetto di hub e sviluppo industriale, distinguendosi nello sviluppo di soluzioni per l’architettura e l’edilizia orientate alla sostenibilità, al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale. Un modello d'impresa capace di coniugare innovazione tecnologica, qualità dei processi e responsabilità ecologica, ponendosi come punto di riferimento virtuoso per l’evoluzione del settore.



Inoltre, è stato consegnato il premio speciale EHA Sostenibilità & Internazionalizzazione Green a Massimo Senini, titolare dell’azienda, con la seguente motivazione: guida lungimirante di Senini S.r.l., ha ridefinito i confini dell'edilizia moderna attraverso un connubio perfetto tra radici territoriali e visione globale, trasformando una storica eccellenza manifatturiera italiana in un punto di riferimento internazionale per l’economia circolare e la bioedilizia. Grazie a investimenti pionieristici in ricerca e sviluppo, Senini ha dimostrato di guardare oltre l’orizzonte del presente, dimostrando che la sostenibilità non è solo un dovere etico, ma la più potente leva di cointernazionale.





Vedi qui l’intervista con Massimo Senini



Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.



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