Agricoltura, la Lega premia l’indagine del Senato: "Puntare su risorse idriche, innovazione e difesa del reddito"

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione in Commissione Agricoltura del Senato del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico sull’agricoltura. Frutto di un articolato ciclo di audizioni con enti di ricerca, istituzioni, associazioni agricole ed esperti del settore, individua una serie di priorità per rafforzare la competitività e la resilienza dell’agricoltura italiana di fronte a siccità, eventi meteorologici estremi e nuove emergenze fitosanitarie.

Al centro delle proposte figurano la gestione efficiente delle risorse idriche, attraverso la realizzazione di piccoli invasi, la raccolta delle acque piovane, il riutilizzo delle acque reflue depurate e il miglioramento dei sistemi irrigui; il sostegno alla ricerca e all’innovazione tecnologica; la diffusione dell’agricoltura di precisione; l’impiego dei droni e lo sviluppo delle tecniche di evoluzione assistita (TEA) per ottenere colture più resistenti agli stress climatici.

Particolare attenzione viene riservata anche alla tutela del suolo agricolo, alla biodiversità, al biocontrollo, alla valorizzazione della carboniocoltura e al rafforzamento degli strumenti assicurativi e mutualistici per proteggere le imprese dai danni provocati dalle calamità naturali.

L’indagine dà conto anche della necessità di arginare il fenomeno degli incendi boschivi, che rischia di diventare un’emergenza, accelerando i fenomeni di abbandono e dissesto dei territori marginali. Il rafforzamento del presidio dei nostri agricoltori quali custodi dell’ambiente e del territorio e il monitoraggio e l’allerta precoce del rischio di incendi sono elementi fondamentali da riconsiderare nell’ambito delle azioni di prevenzione.

Le conclusioni sono sintetizzate in un vero e proprio ‘alfabeto’ delle risposte al cambiamento climatico, che raccoglie le principali linee di intervento, dalla gestione dell’acqua alla zootecnia, passando per formazione, innovazione, sostenibilità economica e sicurezza alimentare.

Dal lavoro della commissione emerge la necessità di coniugare gli obiettivi di mitigazione e adattamento climatico con la salvaguardia delle produzioni nazionali, del reddito degli agricoltori e della competitività del sistema agroalimentare.

L’indagine sottolinea, infine, il ruolo strategico dell’agricoltura non soltanto nella produzione di cibo, ma anche nella tutela dell’ambiente, nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella salvaguardia dei territori rurali.

L’acqua è una risorsa e va gestita in maniera strutturale, con piccoli invasi, raccolta delle acque piovane, riutilizzo delle acque reflue depurate e sistemi irrigui più efficienti. Accanto a questo, ricerca, agricoltura di precisione, droni, tecniche di evoluzione assistita, tutela del suolo, biodiversità e strumenti assicurativi e mutualistici per proteggere le imprese dalle calamità.

Il cambiamento climatico va affrontato con pragmatismo e senza preclusioni ideologiche, coniugando adattamento e mitigazione con la salvaguardia delle produzioni nazionali, del reddito degli agricoltori e della competitività del sistema agroalimentare. L’obiettivo è promuovere un’agricoltura più innovativa, produttiva e sostenibile, capace di affrontare le sfide climatiche senza compromettere la sicurezza alimentare e il futuro delle imprese italiane”.

Così i senatori della Lega in commissione Agricoltura Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente, Gianluca Cantalamessa, capogruppo, e Nicoletta Spelgatti.