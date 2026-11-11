EVOLUTION HORIZON AWARD 2026, ecco i vincitori

Questi i giganti dell’imprenditoria italiana sostenibile ed innovativa, che lo scorso 9 novembre, nella suggestiva Immersive Room a 360°dell’Enterprise Hotel di Milano, alla presenza di moltissimi imprenditori, personaggi e vip, si sono aggiudicati il podio della terza edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che More News – gruppo leader dell’editoria web nel Nord-Ovest con oltre venti testate e milioni di lettori quotidiani tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, – sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento, che nel corso della serata di gala ha indossato una parure di diamanti firmata “Algerini” , sponsor tecnico dell’evento insieme ad AImybusiness – ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

La serata, iniziata con un aperitivo di network, è proseguita poi con una cena di gala, entrando subito nel vivo della kermesse, con la conduzione del giornalista Roberto Vassallo. Barbara Pasqua, presidente del Cda di MoreNews, ha annunciato la nascita della testata meneghina del gruppo, “QuaMilano.it” di cui ne ha assunto la direzione e il patron di Evolution Horizon Award, Enrico Anghilante, insieme a Chiara Osnago Gadda, dopo aver salutato il pubblico e ringraziato i main sponsor, “I FEEL GOLD” ed “A.BRE.MAR.”, hanno quindi dato inizio alla celebrazione, i cui temi fondamentali sono stati quelli dello Sviluppo e della Cooperazione.

In particolare, sono stati assegnati riconoscimenti a realtà aziendali che si sono distinte per Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, valorizzando quelle che sono le migliori best practices capaci di fare cultura d’impresa e di diffondere modelli virtuosi e sono stati assegnati anche premi speciali ad Istituzioni, Fondazioni e personaggi che, nell’espletamento della loro professione o attività, hanno rappresentato in pieno lo spirito dei principi ispiratori dell’iniziativa.

Azienda vincitrice assoluta è stata Nestlé, con il progetto “ReNest. Dalle radici al futuro. Un viaggio dentro al cibo”, nella categoria EHA SUSTAINABILITY, un progetto, nel quale l’azienda ha saputo unire educazione, trasparenza e responsabilità agroalimentare, dimostrando una chiara visione di lungo periodo, capace di tradurre i princìpi dell'agricoltura rigenerativa e della transizione ecologica in un percorso culturale concreto, sviluppandosi come un percorso esperienziale aperto alla città, capace di aprire al confronto tra cittadini, esperti, stakeholder, media e influencer. Il risultato è stato la creazione di un palinsesto di talk, laboratori e visite guidate che hanno tradotto i temi e i progetti sociali in esperienze accessibili.

Il secondo posto l’ha conquistato Edelman, branch italiana della più grande agenzia di consulenza indipendente di relazioni pubbliche e comunicazione marketing a livello globale, con il progetto “AI Talent FLUENCY”, nella categoria EHA COMPANY, un'iniziativa pionieristica che ridefinisce gli standard di formazione e sviluppo nell'era dell'intelligenza artificiale e ha saputo anticipare le sfide del mercato globale, implementando un programma strategico capace di trasformare la cultura aziendale e di dotare i propri talenti delle competenze necessarie per governare l'innovazione tecnologica. Dunque, un esempio eccellente di come la sinergia tra intelligenza umana e artificiale possa generare valore immediato, competitività e una chiara visione del futuro del business.





Al terzo gradino sul podio, nella categoria EHA SMART CITY, è salito Tecno World Group, una realtà che si è segnalata per la sua spiccata capacità d'innovare il tessuto urbano attraverso soluzioni tecnologiche integrate e sostenibili. Con il suo impegno nello sviluppo di infrastrutture smart a misura di cittadino — coniugando digitalizzazione, sicurezza, monitoraggio ambientale IoT e arredo urbano intelligente — l'azienda rappresenta infatti un modello d'eccellenza nel traghettare le comunità locali verso un paradigma di mobilità e vivibilità realmente green ed efficiente.

Sempre sul podio, un encomio speciale per il suo impegno sul tema della Sostenibilità & Internazionalizzazione è stato dato all’imprenditore Massimo Senini, che, alla guida dell’azienda Senini S.r.l., ha ridefinito i confini dell'edilizia moderna attraverso un connubio perfetto tra radici territoriali e visione globale, trasformando una storica eccellenza manifatturiera italiana in un punto di riferimento internazionale per l’economia circolare e la bioedilizia.





Per il terzo anno consecutivo, l’Evolution Horizon Award ha scelto Mediafriends come Charity Partner e il suo segretario generale, Massimo Ciampa, ha presentato sul palco il progetto “A scuola di vita, il futuro tra le mani”, amplificando e rafforzando ancora una volta, la missione sociale della manifestazione.

Nel corso della cena di gala, si è poi rinnovato l'appuntamento con l’Evolution Horizon Talk, l'ormai consolidato momento di incontro e confronto pensato per favorire un dialogo costruttivo tra il mondo dell’impresa, le istituzioni e la società civile. In questo spazio di riflessione aperta, imprenditori, manager e professionisti sono tornati a condividere idee, esperienze e prospettive sul presente e sul futuro del lavoro, dell’economia e dell’innovazione. Protagonista d’eccezione di questa edizione è stato l’imprenditore Andrea Baccuini (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner di Big Spaces e autore del saggio “Io sono turismo”. Dibattendo con Enrico Anghilante, Baccuini ha definito il turismo non come un semplice settore economico, ma come la principale risorsa strategica, identitaria e culturale d’Italia, sottolineando come il turismo moderno non sia più la contemplazione passiva di monumenti, ma un processo di destination design e intrattenimento, dove l'esperienza va progettata per rispondere ai bisogni emotivi e digitali della selfie generation (il "Tur-insta").

Tutte le altre punte di diamante, prescelte tra la rosa delle candidate, nelle rispettive categorie, sono invece state:





STUDIO LEGALE ACCORRÀ “EHA Innovation & Digital Trust”



ALPEKO “EHA Eco Innovation”



AMANUT “EHA Food”

AMEDEO SOLIMANO “EHA Italia- Monaco”



BUZZ EVENT MAP “EHA Communication & Web Presence”



SOCIETÀ IPPICA TORINESE “EHA Team”

CHIARA ALLEGRANZI MILANO “EHA Made in Italy & Sartorial craftsmanship”

DOMOWORKS “EHA Technology & Innovation - Smart Living & Well-being”



GIANSANTE SRL “EHA Fashion Artisanal Excellence and Stylistic Innovation



IL GIARDINAUTA “EHA Green Design” ed “EHA Green Media 2026”



LANGHE MY FOOD “EHA Buying Experience”

PATRIZIA GRIGOLINI “EHA Entrepreneur”



PLASTIMARK “EHA Green Transition”



POLYPIÚ “EHA Innovation factory”



KIT LEAN TECHNOLOGIES - QUINTICA “EHA Technology & Innovation - Digital Evolution & Service Automation”



SENINI “EHA Hub”







Assegnati anche dei premi speciali:

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO - ITALIA “EHA Tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile”, consegnato al presidente della branch italiana, Marco Colasanti

“EHA MEDIA ENTERTAINMENT” a Giorgio Restelli, ViceDirettore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l'Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi



“EHA GRANDE MILANO” a Luigi Rossi, Vice Presidente di Pane Quotidiano



“EHA IMPRENDITORE DELL’ANNO 2026” a Carmine Maffettone



“EHA FUTURE VISION” a Manuela Ronchi



“EHA VISIONE STRATEGICA E PROFESSIONALITÀ NEL TRASPORTO D’IMPRESA” a Monteleone Trasporti Srl







“La serata come sempre, ha visto al centro le relazioni, le persone perbene unite da un filo conduttore di grande attenzione ai territori che compongono il nostro paese, con donne e uomini impegnati in attività imprenditoriali che restano la spina dorsale di una Italia unica.” ha spiegato Enrico Anghilante

“Anche in questa terza edizione” ha affermato Chiara Osnago Gadda “l'Evolution Horizon Award si è confermato come piattaforma di incontro tra istituzioni, aziende e partner, promuovendo nuove visioni condivise e ha voluto riconoscere e celebrare le eccellenze che traducono operativamente i temi dello sviluppo e della cooperazione. Questo concorso, infatti, si fa portavoce di un'alleanza virtuosa tra innovazione e responsabilità: premiare chi fa la differenza nelle aziende, significa ispirare l'intera comunità a costruire un futuro più equo e sostenibile. Il nostro obiettivo è in definitiva quello di dare voce e riconoscimento a chi, ogni giorno e nel proprio campo, trasforma i valori dello sviluppo in azioni concrete. I vincitori di questa terza edizione rappresentano quindi a tutti gli effetti, il motore di uno sviluppo che sa coniugare progresso economico, valore sociale e ispirazione”.



Al termine della serata è stata annunciata la quarta edizione dell’evento, che si terrà l’8 novembre 2027.

www.evolutionhorizonaward.com