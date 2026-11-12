Eccellenze d’impresa a Milano: Nestlè si aggiudica il primo posto con l’Eha Sustainability

Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.



Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.



Il premio EHA Sustainability è andato a Nestlè per il progetto “ReNest. Dalle radici al futuro. Un viaggio dentro al cibo” che si è aggiudicata il primo posto, vincendo la terza edizione, con la seguente motivazione: ha saputo unire educazione, trasparenza e responsabilità agroalimentare, dimostrando una chiara visione di lungo periodo, capace di tradurre i princìpi dell'agricoltura rigenerativa e della transizione ecologica in un percorso culturale concreto, sviluppandosi come un percorso esperienziale aperto alla città, capace di aprire al confronto tra cittadini, esperti, stakeholder, media e influencer. Il risultato è stato la creazione di un palinsesto di talk, laboratori e visite guidate che hanno tradotto i temi e i progetti sociali in esperienze accessibili.





Vedi qui l’intervista con Marta Schieraldi









Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.



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