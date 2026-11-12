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Economia | 12 novembre 2026, 08:15

Sicurezza stradale, l'allarme arriva a Bruxelles: "Oltre 3mila vittime in Italia, il 73% nelle città"

Al Parlamento Europeo il secondo rapporto di The Urban Mobility Council. Intelligenza artificiale e nuovo design urbano le armi per puntare all'obiettivo "zero morti" entro il 2050

Sicurezza stradale, l'allarme arriva a Bruxelles: &quot;Oltre 3mila vittime in Italia, il 73% nelle città&quot;

Nel 2024 in Italia si sono registrati 173.364 incidenti con lesioni e 3.030 vittime, con oltre il 73% dei casi concentrato nelle città e un costo sociale di 20 miliardi l'anno. È quanto emerso a Bruxelles durante l'evento "Road Safety, a Global Commitment", promosso da The Urban Mobility Council (think tank di Unipol) e ospitato dalle vicepresidenti del PE Picierno e Sberna. 

Istituzioni UE, eurodeputati ed esperti hanno ribadito l'obiettivo di dimezzare i decessi entro il 2030 fino ad azzerarli nel 2050 (Vision Zero). Tra le novità, il Politecnico di Milano ha presentato il modello predittivo 'RoadSafeAI 2.0', basato su IA e dati telematici per individuare in anticipo le aree a rischio, mentre il MIT Senseable City Lab ha mostrato l'impatto del redesign urbano sui near misses. 

Nell'occasione sono state rese note anche la partnership tra Unipol e l'inviato ONU per la sicurezza stradale Jean Todt e l'intesa tra la compagnia assicurativa e la Polizia di Stato. Per il coordinatore TUMC Stefano Genovese occorre superare la sola gestione del rischio, usando la tecnologia per anticiparlo e rendere le città più sicure.

C.S.

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