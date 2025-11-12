Investito fuori da un locale, grave un 28enne. Indagini in corso

Sono in fase di accertamento i contorni dell'investimento che, nella notte tra sabato e domenica, ha portato al ricovero in rianimazione di un 28enne. L'episodio è avvenuto all'esterno di un locale di Caresanablot e sarebbe stato innescato da un diverbio, rapidamente degenerato, che ha coinvolto più persone. A investire il giovane, per ben due volte, un 23enne, in passato residente a Vercelli, arrivato con altre persone nel locale e poi rapidamente ripartito dopo che la sua vettura, un'Audi di grossa cilindrata, attualmente sotto sequestro, era stata accerchiata dagli amici dell'investito.

Sarebbero stati proprio questi ultimi a portare in ospedale il ferito, poi ricoverato in condizioni critiche mentre l'investitore, alcune ore più tardi, si è presentato alle forze dell'ordine, insieme al suo avvocato, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti. Intanto però la nottata avva vissuto altri momenti di tensione, quando il padre dell'investitore, all'esterno dell'ospedale, ha esploso un colpo di arma, probabilmente con una scacciacani.

Al momento le indagini, affidate ai Carabinieri, sono ancora in corso e non è non è noto se siano stati adottati provvedimenti cautelari nei confronti delle persone coinvolte, a vario titolo, nella vicenda.