Specchi parabolici, zone 30 chilometri l'ora e modifiche in viale Rimembranza

E' stata firmata, nei giorni scorsi, l’ordinanza per l’installazione di specchi parabolici in 14 incroci particolarmente pericolosi. «Come promesso in Consiglio comunale, la nostra attenzione sulla viabilità cittadina è alta e si concretizzerà già nei prossimi giorni con questi provvedimenti che miglioreranno la visibilità negli incroci ritenuti più critici - dice l’assessore alla Polizia Locale, Paolo Campominosi -. Ricordo che la viabilità, a Vercelli, non è mai cambiata negli ultimi 35 anni. Dunque l’Amministrazione, guidata dal sindaco, Roberto Scheda, sta cercando di porre rimedio a questa annosa problematica».

Gli specchi convessi saranno installati in via Testi all’intersezione con via Mercadante (orientamento in favore dei veicoli circolanti su via Mercadante e provenienti da lato via Paggi); in corso Magenta all’intersezione con via Calatafimi (orientamento in favore dei veicoli circolanti su via Calatafimi e provenienti da lato corso De Rege; in corso Magenta all’intersezione con via Confienza (orientamento a favore dei veicoli circolanti in via Confienza e provenienti da via Vinzaglio); in via Rodi all’intersezione con via Rossaro (orientamento a favore dei veicoli circolanti in via Rossaro e provenienti da viale Rimembranza); in via Rodi all’intersezione con via Malinverni (orientamento a favore dei veicoli circolanti in via Malinverni e provenienti da via Tripoli); in via Rodi all’intersezione con via M. Polo (orientamento a favore dei veicoli circolanti in via M. Polo e provenienti da viale Rimembranza); in via Rodi all’intersezione con via M. Polo (orientamento a favore dei veicoli circolanti in via M. Polo e provenienti da via Tripoli); in via Rodi all’intersezione con via Benadir (orientamento a favore dei veicoli circolanti in via Benadir e provenienti da via Tripoli); in via Rodi all’intersezione con via Agordat (orientamento a favore dei veicoli circolanti in via Agordat e provenienti da via Tripoli); in via Durandi all’intersezione con via F. Borgogna (orientamento a favore dei veicoli circolanti in via F. Borgogna e provenienti da corso Fiume); in via Micca all’intersezione con via F. Borgogna (orientamento a favore dei veicoli circolanti in via F. Borgogna e provenienti da via Durandi); in via Micca all’intersezione con via Degli Oldoni(orientamento a favore dei veicoli circolanti in Degli Oldoni e provenienti da corso Garibaldi); in via Sereno all’intersezione con via Degli Oldoni (orientamento a favore dei veicoli circolanti in Degli Oldoni e provenienti da via Micca); in via Micca all’intersezione con via G. Ferrari (orientamento a favore dei veicoli circolanti in via G. Ferrari e provenienti da corso Garibaldi).

Per quanto riguarda l’area limitrofa a viale Garibaldi «abbiamo già programmato i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. La nostra idea è quella di realizzare una zona dove si potrà viaggiare, per garantire al massimo la sicurezza di pedoni e ciclisti, al massimo a 30 chilometri orari» anticipa Campominosi.

Per l’area dello stadio Silvio Piola l’assessore fa sapere che «insieme al comando di Polizia Locale stiamo predisponendo la modifica della viabilità in via Bengasi, istituendo il senso unico di marcia da via Marco Polo verso via Massaua».

Infine per l’incrocio fra via Marco Polo e viale Rimembranza, Campominosi ricorda che «dal 2020 a oggi si sono verificati 20 incidenti, fra cui uno purtroppo mortale. È il dato più alto della città e, nonostante i possibili disagi, lo chiuderemo perché la nostra priorità è e sarà sempre la sicurezza dei cittadini. Non sarebbe efficace togliere alcuni parcheggi da viale Rimembranza in prossimità di quell’incrocio, come molti ci hanno recentemente suggerito, perché il problema della visibilità è dato in larghissima parte dagli alberi».

