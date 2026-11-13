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Economia | 13 novembre 2026, 09:00

Eccellenze d’impresa a Milano: Tecno World Group si aggiudica il terzo posto con l’Eha Smart City

Nella prestigiosa cornice dell’Enterprise Hotel, la terza edizione della kermesse promossa da MoreNews ha celebrato le realtà che guidano lo sviluppo e la cooperazione nel Paese

Eccellenze d’impresa a Milano: Tecno World Group si aggiudica il terzo posto con l’Eha Smart City

Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.
 

Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.

Il premio EHA Smart City è andato a Tecno World Group di Cuneo, che si è aggiudicata il terzo posto, con la seguente motivazione: ha la capacità d'innovare il tessuto urbano attraverso soluzioni tecnologiche integrate e sostenibili. Con il suo impegno nello sviluppo di infrastrutture smart a misura di cittadino — coniugando digitalizzazione, sicurezza, monitoraggio ambientale IoT e arredo urbano intelligente — l'azienda rappresenta un modello d'eccellenza nel traghettare le comunità locali verso un paradigma di mobilità e vivibilità realmente green ed efficiente.


 

Vedi qui l’intervista con Alberto Mandrile


 

 

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.
 

www.evolutionhorizonaward.com

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