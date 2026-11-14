Occupazione: a novembre 1.150 assunzioni. L'83% sono contratti a termine

Sono 5.550 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di novembre 2026, pari al 20% delle entrate complessive previste a livello regionale.

Tratti comuni alle quattro realtà del territorio sono l’alta percentuale, superiore al 76% delle entrate previste, di contratti a termine, la domanda di occupazione espressa da un numero relativamente basso di imprese sul totale (14,1% di Verbania, 15,7% di Vercelli, 16,2% di Biella e 16,6% di Novara), una difficoltà di reperimento che oscilla tra il 40,6% e il 45,2% delle entrate previste e una richiesta di esperienza professionale specifica o quantomeno nello stesso settore, che caratterizza in misura prevalente la domanda di lavoro (percentuale che, nel dettaglio, si attesta al 57,4% per Novara e per Vercelli, al 58,2% per Biella e al 59,2% per Verbania).

Ferme restando le diverse vocazioni economiche dei territori, in linea generale, sono i settori del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione e dei servizi alle persone a esprimere una parte consistente della domanda di lavoro nelle province dell’Alto Piemonte.

Queste alcune delle indicazioni che emergono dal Bollettino mensile del Sistema di monitoraggio per l'occupazione e la formazione Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Unione europea ed elaborate dal Servizio Studi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Le entrate programmate a Vercelli sono 1.150, (+60 rispetto al 2025) nel 17% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per l’83% saranno a termine. Si concentreranno per il 67,2% nel settore dei servizi e per il 53% in imprese con meno di 50 dipendenti.

L’11% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (17%).

In 41 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati.

Il 9,9% delle entrate sarà destinato a personale in possesso di un titolo terziario (laurea o ITS), mentre una quota pari al 30,2% delle entrate complessive riguarderà giovani con meno di 30 anni.

Le entrate previste riguarderanno per il 25% il settore del commercio, per il 18% quello dei servizi di alloggio e ristorazione, per il 10% i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio e infine per il 47% gli altri settori.