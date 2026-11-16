Eccellenze d’impresa a Milano: a Giorgio Restelli il premio speciale Eha Media Entertainment

Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.



Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.

Il premio speciale EHA Media Entertainment è andato a Giorgio Restelli, Vicedirettore Generale di Mediaset Italia, con la seguente motivazione: rappresenta un pilastro nello sviluppo dei modelli di intrattenimento in Italia. Dopo una ventennale esperienza a Publitalia in cui arriverà a ricoprire il ruolo di Direttore Generale … co-ideatore della allora innovativa struttura Iniziative Speciali, in seno alle quale sono stati inventati nuovi modelli di comunicazione pubblicitaria che hanno aperto inediti percorsi all’investimento pubblicitario ancora oggi attuali ed utilizzate con successo. Negli anni 2000 passa alle reti televisive alle dirette dipendenze dell’Editore. Con il ruolo di Direttore Artistico gestirà tutti i talenti televisivi e le risorse artistiche dall'era classica della TV analogica fino alle complesse sfide dell'ecosistema digitale e crossmediale contemporaneo. Gestire le Risorse Artistiche significa infatti saper ascoltare, mediare e valorizzare il capitale umano, ponendo l'etica del lavoro e la fiducia reciproca al centro della creazione di valore editoriale. Il suo ruolo è stato ulteriormente rafforzato e implementato nell'ambito della recente riorganizzazione aziendale e del nuovo assetto societario di MFE-MediaForEurope. Nominato Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi supervisiona in modo trasversale l’intera realizzazione della produzione del Gruppo. Dimostrando come la "sostenibilità" in un'azienda media passi inevitabilmente attraverso il rispetto e la tutela dei talenti umani e creativi.



Vedi qui l’intervista con Giorgio Restelli







Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.



www.evolutionhorizonaward.com