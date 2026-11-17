Il conto alla rovescia è finito: nel weekend di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 novembre prende ufficialmente il via il Bagna Cauda Day 2026, la grande festa dedicata al piatto simbolo della tradizione piemontese, pronta a coinvolgere ancora una volta appassionati, ristoratori e territori in un lungo viaggio all'insegna del gusto e della convivialità.»

La Bagna Cauda è soprattutto convivialità, ma è anche un racconto di territori, incontri e antiche alleanze gastronomiche. È proprio da questa idea che nascono gli eventi collaterali del Bagna Cauda Day 2026, un programma che affianca alle tradizionali occasioni a tavola esperienze all’aria aperta e iniziative capaci di mettere in relazione paesaggi, storia e produzioni locali.

Tra gli appuntamenti in calendario tornano il Bagna Cauda Walk e il Bagna Bike, mentre sabato 21 novembre sarà protagonista la Carovana della Bagna Cauda, un viaggio tra Liguria e Piemonte a bordo di auto d’epoca, sulle tracce delle antiche vie del sale.

A piedi tra i sentieri del Monferrato con il Bagna Cauda Walk

Domenica 22 novembre sarà la volta del Bagna Cauda Walk, giunto alla quarta edizione. Una camminata guidata che invita a scoprire il Monferrato passo dopo passo, immergendosi nei suoi paesaggi autunnali.

A condurre i partecipanti sarà la guida escursionistica Enrico Panirossi, che accompagnerà il gruppo lungo un itinerario di circa 10-12 chilometri, con partenza al mattino da Casorzo, in provincia di Asti.

Un’esperienza accessibile a tutti, pensata non soltanto per gli appassionati di escursionismo, ma anche per chi desidera conoscere più da vicino il territorio, attraverso i suoi aspetti ecologici, paesaggistici e storici.

La giornata si concluderà con il momento più atteso: il pranzo a base di Bagna Cauda all’Agriturismo Bispeder, per ritrovare intorno alla tavola lo spirito conviviale che caratterizza la manifestazione.

Il costo dell'escursione guidata è di 15 euro, mentre il pranzo ha un costo di 30 euro.

Informazioni e prenotazioni: 393 436 9176 – trekking@enricopanirossi.it

In eBike tra vigneti e borghi con il Bagna Bike

Sabato 28 novembre spazio invece agli appassionati delle due ruote con il Bagna Bike, il tour in eBike organizzato da EbikeOne in collaborazione con la Tenuta Il Capitolo – MOC Museum of Capitolo.

L'iniziativa propone un itinerario panoramico tra vigneti, borghi e colline del Monferrato, nel suggestivo scenario del foliage autunnale. Un'occasione per vivere il paesaggio con un ritmo diverso, lasciandosi accompagnare dalla bellezza dei colori di stagione e dalla scoperta di angoli caratteristici del territorio.

La partenza e il ritorno sono previsti a Quarto d'Asti. I posti disponibili sono limitati: soltanto 35 partecipanti potranno prendere parte all'esperienza.

Informazioni e prenotazioni: 335 7573794 (EbikeOne, anche WhatsApp) – info@ebikeone.it

La Carovana della Bagna Cauda: dalla Liguria al Piemonte sulle tracce delle vie del sale

È un viaggio tra storia, tradizioni e sapori quello che sabato 21 novembre vedrà protagonista la Carovana della Bagna Cauda, giunta alla sua terza edizione. Un corteo di auto d'epoca partirà da Asti e da Imperia per convergere a Vessalico, piccolo centro della Valle Arroscia celebre per il suo aglio, riconosciuto scientificamente per l'elevata digeribilità e rappresentato anche sul gonfalone comunale.

L'iniziativa, realizzata con il contributo di Aenergy di Asti, ripercorre simbolicamente una delle antiche vie del sale e rinnova il legame tra Liguria e Piemonte, uniti da una tradizione gastronomica che trova nella Bagna Cauda una delle sue espressioni più rappresentative.

A bordo della carovana viaggeranno gli ingredienti “forestieri” del piatto piemontese: l'olio nuovo ottenuto dalle olive taggiasche appena frante, le acciughe del Mar Ligure e naturalmente l'aglio di Vessalico. Una sorta di viaggio dei Re Magi, con i prodotti simbolo della tradizione ligure destinati a raggiungere le tavole piemontesi.

A Vessalico le auto del Camea Club di Asti e del Club Cave di Imperia saranno accolte dalle rappresentanze istituzionali liguri, dal presidente dell'Unione degli 11 Comuni dell'Alta Valle Arroscia, dal sindaco Flavio Manfredi e dai sindaci del territorio, insieme ad Andrea Ferrari, presidente del Consorzio per la tutela dell'aglio di Vessalico.

Sarà presente anche Paolo Boeri, dello storico oleificio Roi di Badalucco, con l'olio appena franto di olive taggiasche, a testimonianza della collaborazione tra il Bagna Cauda Day e Olio Roi.

Dopo la consegna simbolica di olio, acciughe e aglio, la carovana ripartirà alla volta del Piemonte, attraversando i tornanti del Col di Nava e scendendo lungo la Valle del Tanaro.

Prima dell'arrivo ad Asti è prevista una tappa a Nizza Monferrato, dove i partecipanti faranno scorta di due prodotti fondamentali per una Bagna Cauda a regola d'arte: i cardi gobbi, verdura regina della tradizione, e il Barbera. Ad accogliere auto ed equipaggi saranno Andrea Ghignone, presidente della cantina di Nizza, e il direttore Alessandro Soggiu.

Il viaggio si concluderà alle 17.30 in piazza Libertà ad Asti. Qui ad attendere la carovana ci sarà un grande fujot, il caratteristico fornello della Bagna Cauda, che verrà acceso simbolicamente come un braciere olimpico.

Un gesto spettacolare e ricco di significato, che celebra l'incontro tra due territori e rinnova il messaggio di una manifestazione capace di trasformare un piatto della tradizione in un'occasione di condivisione, identità e promozione del territorio.