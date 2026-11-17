Le chiavi dei negozi chiusi diventano il simbolo di una ripartenza. Lunedì mattina, in occasione della Giornata delle chiavi promossa da Confcommercio in tutta Italia nell’ambito dell’iniziativa “Viviamo le città”, Ascom Confcommercio Vercelli ha presentato al Comune di Vercelli un documento di proposte. L’obiettivo è la firma di un protocollo d’intesa per l’istituzione del Piano d’Azione Territoriale per l’economia di prossimità, integrato nel Distretto Urbano del Commercio di Vercelli.

Per contrastare la desertificazione commerciale, Vercelli non parte da zero. Il Distretto Urbano del Commercio, riconosciuto e finanziato dalla Regione Piemonte e di cui Ascom è partner stabile, svolge già di fatto il ruolo del PAT. Per questo Ascom propone di non creare un nuovo strumento, ma di adeguare la programmazione del Duc alla struttura del Piano. Così si evitano duplicazioni e la città si fa trovare pronta ad accedere al Fondo nazionale per i Pat che Confcommercio chiede al Governo, sommando le risorse statali a quelle regionali. Le proposte si articolano in cinque aree d’azione. La prima è un Data LAB comunale fondato sull’Osservatorio Cities-Confcommercio, che monitora i flussi pedonali nella cerchia dei viali. La seconda riguarda gli spazi sfitti, con un manager dedicato e un pacchetto di sostegno alle riaperture. Seguono la cura dello spazio pubblico, la tutela delle aree a vocazione commerciale e delle botteghe storiche e, infine, l’attrattività turistica attraverso il Consorzio Binove Accoglie.

«La città è un bene comune. Le sue strade, le sue piazze e i suoi negozi appartengono a tutti, e prendersene cura è una responsabilità che istituzioni, imprese e cittadini condividono - dice Angelo Santarella, presidente di Ascom Confcommercio Vercelli -. Un negozio aperto non è solo un’attività economica: è un servizio, un presidio, un luogo di relazione che rende viva la città. Le proposte che consegniamo oggi al Comune nascono da questa convinzione, e il protocollo per istituire il Pat è il modo per tradurla in impegni precisi, con obiettivi e tempi chiari. Vercelli ha già dimostrato con il Distretto del Commercio che il lavoro di squadra funziona: ora vogliamo fare un salto di qualità e farci trovare pronti quando arriveranno le risorse nazionali».

Per Andrea Barasolo, direttore degli uffici di via Duchessa Jolanda: «Il Pat è lo strumento con cui Confcommercio chiede al Governo di portare risorse nazionali nelle città. La proposta è istituire un Fondo dedicato ai Comuni che si dotano di un piano costruito insieme alle associazioni di categoria. Per questo è importante non perdere tempo: con il protocollo e l’integrazione del Pat nel Distretto Urbano del Commercio, Vercelli avrà da subito una governance collaudata, una programmazione in corso e un partenariato pubblico-privato stabile, cioè le condizioni per candidarsi al Fondo appena sarà operativo. Le risorse statali si aggiungeranno a quelle regionali del Distretto, senza sovrapposizioni. Potremo così finanziare misure concrete: il Data LAB costruito sull’Osservatorio Cities-Confcommercio, il manager degli sfitti e il sostegno alle riaperture, la valorizzazione turistica con il Consorzio Binove Accoglie. Il Pat diventa così il canale che porta fondi nazionali sul commercio di prossimità di Vercelli».

Da parte sua, il sindaco Roberto Scheda ha assicurato il massimo appoggio: «Noi siamo con voi: questo è un punto fermo. Fra le due edizioni di Risò, Vercellae Hospitales del 2025, le mostre di Guttuso e Chagall, per ora, ci sono state circa 246.000 presenze da quando ci siamo insediati a giugno 2024. La gente, numeri alla mano, in città è arrivata. E l’ha portata il Comune. Per questo continueremo a fare la nostra parte per aiutare i commercianti. Come si può potenziare il progetto presentato da Ascom? Aperture concordate nei giorni di mostre ed eventi anche la domenica; il biglietto che porta in negozio proprio com’è avviene per la mostra di Chagall. E ancora: vetrine a tema durante ogni evento in centro e nei quartieri. Infine sarà fondamentale misurare quanti visitatori hanno comprato e quanto per capire quanto si può ancora migliorare, quali ulteriori cure dovremo assumere».