Per anni il mercato degli orologi di lusso ha conosciuto una crescita dei valori che, per alcune referenze di Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet, ha raggiunto livelli difficilmente immaginabili soltanto un decennio prima. Modelli acquistati a prezzi relativamente contenuti hanno visto moltiplicare le proprie quotazioni, mentre il mercato secondario ha progressivamente assunto un ruolo sempre più rilevante nella determinazione del valore degli esemplari più ricercati. Una stagione che ha trasformato l'orologeria da collezione, attirando nuovi acquirenti e alimentando aspettative di rivalutazione economica, ma che oggi lascia spazio a dinamiche differenti, nelle quali le produzioni contemporanee stanno conquistando una parte crescente dell'attenzione riservata in passato ai modelli cosiddetti neo-vintage.

A interpretare questa trasformazione è Paolo Cattin, collezionista ed esperto del mercato internazionale dell'alta orologeria, autore di numerose pubblicazioni dedicate al settore, tra cui “Orologi di lusso. Il valore di mercato oltre al prezzo di listino”, un volume che già affrontava il fenomeno della distanza tra il prezzo ufficiale di un orologio e il valore attribuitogli dal mercato.

«Abbiamo attraversato una fase straordinaria, durante la quale alcuni orologi hanno raddoppiato, triplicato e in determinati casi quintuplicato il proprio valore. Il mercato ha premiato soprattutto alcune produzioni delle grandi maison, generando un interesse che ha coinvolto collezionisti di lunga esperienza e persone che si avvicinavano per la prima volta a questo mondo. Il problema è che alla crescita delle quotazioni non sempre ha corrisposto un'analoga crescita della conoscenza. Molti hanno imparato a riconoscere il prezzo di un orologio prima ancora di comprenderne il valore storico, tecnico e collezionistico», osserva Paolo Cattin.

Una parte di quella stagione ha interessato gli orologi prodotti tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, oggi identificati come neo-vintage. Si tratta di una generazione particolarmente interessante nella storia dell'orologeria, collocata tra il vintage tradizionale e la produzione contemporanea, caratterizzata da soluzioni tecniche, movimenti e dettagli costruttivi che sarebbero stati progressivamente modificati o abbandonati. Il passaggio dal vetro plastica al vetro zaffiro, l'evoluzione dei calibri e le variazioni dei quadranti hanno contribuito a rendere alcune referenze autentici oggetti di studio, oltre che di desiderio. È il caso di numerosi Rolex sportivi, dei celebri Daytona con movimento di derivazione Zenith, così come di alcune generazioni del Nautilus di Patek Philippe e del Royal Oak di Audemars Piguet. Orologi intorno ai quali si è sviluppata una ricerca sempre più approfondita delle differenze tra serie, quadranti, componenti e varianti produttive, spesso determinanti nella formazione delle quotazioni.

«La bellezza del neo-vintage risiede anche nella possibilità di riconoscere dettagli che raccontano un preciso momento della storia di una manifattura. Un quadrante Mark I rispetto a un Mark II, una particolare configurazione del movimento, una soluzione costruttiva utilizzata soltanto per pochi anni, sono elementi che possono modificare sensibilmente il valore di un esemplare. Ma per apprezzarli occorrono studio, esperienza e sensibilità. Una parte del pubblico si è avvicinata a questi orologi soprattutto perché i prezzi continuavano a salire, senza sviluppare un interesse altrettanto profondo per ciò che stava acquistando. Quando le dinamiche economiche sono cambiate, quella domanda si è rivelata meno stabile di quanto si potesse immaginare», prosegue Cattin.

Secondo il collezionista, proprio questa fragilità culturale rappresenta una delle chiavi per comprendere l'evoluzione del mercato. La crescita delle quotazioni aveva favorito la presenza di acquirenti orientati principalmente alla prospettiva di un rendimento, contribuendo a creare una domanda che soltanto in parte si traduceva in autentica passione collezionistica. Con il progressivo assestamento dei valori, una parte di quel pubblico ha modificato i propri comportamenti, mentre i collezionisti più preparati hanno continuato a privilegiare la qualità, l'originalità e la rilevanza storica dei singoli esemplari. Parallelamente, anche le strategie delle grandi case orologiere hanno subito un'evoluzione importante. L'attenzione crescente per le produzioni del passato ha spinto le manifatture a valorizzare ulteriormente il proprio patrimonio stilistico e tecnico, accelerando il rinnovamento delle collezioni e introducendo nuove interpretazioni di modelli iconici, edizioni limitate e produzioni particolarmente selezionate. Una politica che ha progressivamente ampliato le opportunità del collezionismo contemporaneo, rendendo appetibili anche orologi di produzione recente.

«Le grandi maison hanno compreso perfettamente quanto fosse diventato importante il rapporto tra esclusività, qualità e desiderabilità. Oggi realizzano orologi straordinari, con una cura dei dettagli, una ricerca sui materiali e una raffinatezza tecnica che meritano grande attenzione. Alcune produzioni contemporanee possiedono già caratteristiche di forte interesse collezionistico, anche grazie a numeri limitati e a scelte progettuali particolarmente ricercate. Lo affermo prima di tutto come collezionista: ci sono orologi moderni che considero autentici capolavori e che hanno tutte le caratteristiche per costruire una propria storia nel tempo», sottolinea l’esperto Cattin.

Il risultato è un progressivo riequilibrio delle preferenze. Il neo-vintage conserva il proprio fascino e continua a rappresentare una componente importante del mercato, soprattutto per gli esemplari più rari, mentre una parte delle risorse economiche e dell'attenzione dei nuovi acquirenti si orienta verso le collezioni contemporanee. La domanda diventa così più selettiva e il confronto tra passato e presente si arricchisce di nuovi elementi, dalla qualità manifatturiera all'esclusività delle produzioni, fino alla capacità di un modello di mantenere la propria riconoscibilità nel tempo. Resta inoltre un fenomeno che caratterizza l'alta orologeria e che contribuisce a renderne particolare il funzionamento economico, per alcune referenze, il valore percepito dal collezionista e la domanda sul mercato secondario determinano quotazioni significativamente superiori ai prezzi ufficiali di vendita. Un meccanismo che coinvolge soprattutto i modelli più desiderati e difficilmente reperibili, alimentando il ruolo dei rivenditori specializzati e il divario tra disponibilità commerciale e interesse del pubblico.

«Quando si prende in mano un Patek Philippe, un Rolex o un Audemars Piguet di particolare importanza, si comprende quanto lavoro, esperienza e competenza siano racchiusi in un oggetto di dimensioni così contenute. Talvolta la sensazione è quella di avere tra le mani qualcosa il cui valore supera ampiamente il prezzo di listino. È anche da questa percezione, accompagnata naturalmente dalla rarità e dalla domanda, che nasce la disponibilità di alcuni collezionisti a riconoscere quotazioni superiori sul mercato secondario. Bisogna però saper distinguere il desiderio autentico dalla semplice aspettativa di guadagno», aggiunge Cattin.

La trasformazione in atto apre dunque una riflessione sul futuro del collezionismo di alta gamma. Dopo gli anni in cui l'incremento delle quotazioni sembrava rappresentare il principale indicatore dell'interesse verso un modello, il mercato è chiamato a confrontarsi con una maggiore maturità degli acquirenti, con la capacità delle manifatture di proporre nuove produzioni di valore e con l'importanza di una conoscenza tecnica e storica che rimane indispensabile per interpretare correttamente le dinamiche del settore.