Quasi quarant’anni passati al servizio della Marina Militare, prima come militare di leva e poi come dipendente civile del Ministero della Difesa, e una malattia arrivata dopo decenni di esposizione all’amianto. È la storia di F.C., scomparso a 65 anni, che il Tribunale di Taranto ha riconosciuto come vittima del dovere. Il Ministero della Difesa, però, ha già proposto appello contro la sentenza.

La vicenda.

F.C. era entrato in Marina il 18.11.1977. Durante il servizio di leva, a bordo della nave Fasan, svolgeva mansioni meccaniche a contatto con impianti e materiali contenenti amianto. Concluso il servizio militare nel 1980, è tornato a lavorare per la Difesa come dipendente civile nell’area di Taranto, ricoprendo nel tempo i ruoli di marinaio fuochista, motorista e assistente tecnico nautico, fino al pensionamento, il 31.12.2021.

In data 11.04.2023 è arrivata la diagnosi di mesotelioma pleurico epitelioide maligno , una grave patologia associata all’esposizione alle fibre di amianto. F.C. è morto il 02.11.2024. Era stato lui stesso, ancora in vita, ad avviare l’azione giudiziaria per il riconoscimento dei propri diritti; dopo il decesso il procedimento è stato proseguito dalla moglie, M.P.V., e dai figli C.C e C.M.



La sentenza.

Con la decisione pubblicata il 22.09.2026, il giudice ha riconosciuto il nesso causale tra il mesotelioma e l’ esposizione professionale ad amianto , tenendo conto delle particolari condizioni ambientali in cui l’uomo aveva prestato servizio. Il Ministero della Difesa è stato condannato a corrispondere agli eredi una speciale somma calcolata sulla base di un’invalidità dell’80%, oltre a due assegni vitalizi, agli arretrati dovuti e agli interessi legali. Si tratta dei benefici previsti dalla normativa sulle vittime del dovere, per un importo complessivo che l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) stima in circa 500 mila euro.

Il procedimento non è però concluso: il Ministero ha da poco impugnato la sentenza, e per la famiglia si apre dunque un nuovo giudizio.



Le dichiarazioni dell’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

L’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’ONA e legale della famiglia, ha commentato: «F.C. ha trascorso quasi tutta la sua vita lavorativa al servizio dello Stato, che avrebbe dovuto tutelarne la salute. Si è ammalato di mesotelioma, ha dovuto rivolgersi alla giustizia per ottenere il riconoscimento dei propri diritti ed è morto prima di conoscere l’esito della causa». E ancora: «È inaccettabile che le famiglie delle vittime dell’amianto siano costrette ad affrontare lunghi contenziosi giudiziari anche dopo aver ottenuto il riconoscimento dei propri diritti da parte di un Tribunale. Le vittime muoiono, ma troppo spesso le loro famiglie ereditano, insieme al dolore, anche la battaglia per ottenere giustizia. Le istituzioni hanno il dovere di impedire che il riconoscimento di un diritto diventi un percorso a ostacoli».

Prosegue l’impegno dell’Osservatorio Vittime del Dovere APS e dell’ONA, Osservatorio Nazionale Amianto APS, con tutto lo staff legale di cui fa parte l’Avv. Veronica Scigliano, l’Avv. Lidiana Belfiore, l’Avv. Giorgia Cicconi, la Sig.ra Francesca Piredda e la Dott.ssa Federica Pacca.