Chi in questi mesi sta pensando di cambiare auto si muove in un mercato che non è mai stato così vario. Tra gennaio e ottobre 2026 in Italia sono state immatricolate oltre 1,4 milioni di vetture nuove, l’8,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo le elaborazioni UNRAE su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A ottobre le ibride hanno sfiorato la metà delle vendite, le ibride plug-in sono salite al 12,7% e le elettriche si sono fermate al 6,1%. Intanto il parco circolante invecchia: delle oltre 41 milioni di auto presenti in Italia, il 58,3% ha più di dieci anni. Scegliere bene significa quindi partire dalle proprie abitudini di guida, prima ancora che dal modello.

Regole in movimento

Sullo sfondo c’è la revisione delle norme europee sulle emissioni. Il regolamento approvato nel 2023 prevede dal 2035 un taglio del 100% della CO2 allo scarico per le auto nuove, di fatto lo stop ai motori termici. A dicembre 2025 la Commissione europea ha proposto di scendere al 90% e il 4 novembre 2026 la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha votato per un ulteriore allentamento, all’87,5%. Il testo dovrà passare dalla plenaria e poi dal negoziato con i governi, quindi le cifre finali potrebbero ancora cambiare. Per chi compra oggi l’effetto è indiretto ma concreto: l’offerta di motorizzazioni elettrificate continuerà ad ampliarsi, mentre le limitazioni alla circolazione decise da molte città per i veicoli più inquinanti restano un aspetto da verificare prima dell’acquisto, soprattutto per chi guarda a un diesel datato.

Nuovo, usato o elettrico: i costi a confronto

L’auto nuova offre tecnologia aggiornata, garanzia del costruttore e consumi più contenuti, ma ha il prezzo d’ingresso più alto e perde valore rapidamente nei primi anni. L’usato resta la scelta più diffusa: nel primo semestre 2026 sono passate di mano oltre 2,87 milioni di auto, circa una e mezza per ogni vettura nuova immatricolata, sempre secondo UNRAE. Il punto di forza dell’usato garantito acquistato da un rivenditore professionale è la tutela: la garanzia legale per i beni usati può essere ridotta per contratto, ma non sotto i dodici mesi, mentre nelle vendite tra privati le protezioni sono molto più limitate. In ogni caso conviene controllare chilometraggio e revisioni sul Portale dell’automobilista e chiedere lo storico dei tagliandi.

Sull’elettrico il conto va fatto sul lungo periodo. Il prezzo d’acquisto resta in media più alto, ma la manutenzione è più leggera: niente cambi d’olio, meno componenti soggetti a usura e freni che lavorano meno grazie alla frenata rigenerativa. Il costo di utilizzo dipende soprattutto da dove si ricarica: con una presa domestica o una wallbox il risparmio rispetto al carburante può essere rilevante, mentre affidarsi solo alle colonnine veloci ne riduce molto la convenienza. Oggi, del resto, l’energia pesa su entrambi i fronti: a ottobre l’inflazione in Italia è salita al 5,4%, spinta proprio da bollette e carburanti. Per chi percorre molti chilometri in autostrada senza possibilità di ricaricare a casa, un’ibrida può essere un compromesso equilibrato; per chi si muove soprattutto in città e dispone di un box, l’elettrica diventa più interessante.

Gli incentivi disponibili

Sul fronte dei contributi pubblici il quadro è cambiato. Esauriti i fondi del bonus PNRR per l’elettrico, il DPCM automotive pubblicato a luglio 2026 non prevede sconti per i privati che acquistano un’auto elettrica. Punta invece su altre misure: un contributo pari all’80% della spesa per la ricarica domestica, fino a 1.500 euro per le persone fisiche; un programma sperimentale di noleggio a lungo termine «sociale» per chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro e rottama un veicolo fino a Euro 4; un bonus per installare impianti a GPL o metano sulle auto almeno Euro 3. A livello locale, molte regioni concedono alle elettriche l’esenzione dal bollo per alcuni anni, con regole che variano da territorio a territorio.

Come sostenere la spesa

Raramente il cambio auto si paga in un’unica soluzione, ed è qui che la pianificazione fa la differenza. Il finanziamento proposto in concessionaria è comodo, ma va letto con attenzione, soprattutto nelle formule con maxi-rata finale, che abbassano la rata mensile rimandando una parte consistente del debito alla scadenza. Un prestito personale, invece, consente di arrivare dal venditore con la somma già disponibile e di negoziare il prezzo con più margine. In entrambi i casi il dato da confrontare è il TAEG, insieme al totale dovuto, e la durata dovrebbe restare coerente con gli anni in cui si pensa di tenere l’auto. Con la BCE che nel 2026 ha già alzato i tassi due volte, un tasso fisso permette di sapere fin da subito quanto costerà l’operazione.

Il consiglio, alla fine, è mettere in fila tre numeri: chilometri percorsi ogni anno, budget mensile sostenibile e costo complessivo dell’auto nei prossimi cinque o sei anni. Per chi sta pianificando il cambio auto e vuole scoprire le soluzioni di finanziamento dedicate alla mobilità proposte da Findomestic, il passo successivo è semplice: visita il sito ufficiale .

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