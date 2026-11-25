Entrare in un grande hotel all’ora della colazione regala un piccolo spettacolo di organizzazione. Il buffet si rinnova a ondate, i fornitori consegnano all’alba, la sala si muove su turni calcolati al minuto e qualcuno, dietro le quinte, verifica che ogni uovo servito rientri nel budget. Quel qualcuno guida l’area food and beverage, uno dei ruoli più trasversali dell’ospitalità.

Un tempo bastavano mano felice e passione per la buona tavola. Oggi la passione resta il punto di partenza e si affianca a competenze gestionali precise, come chi coordina l’offerta studia le tendenze gastronomiche per costruire menu che attirano clienti, discute con lo chef l’equilibrio tra costi e qualità delle materie prime, sceglie i fornitori e combatte gli sprechi. Seleziona e forma il personale, legge le recensioni online e cura l’immagine della struttura, anche sul terreno della sostenibilità, con meno plastica e una gestione intelligente del cibo avanzato.

Le porte d’ingresso si moltiplicano. Resort, hotel di fascia alta, grandi ristoranti, bar e locali serali cercano chi tiene insieme sala, cucina e conti. Le catene di ristorazione e i nuovi format affidano i punti vendita a store manager che leggono i dati di vendita, governano il delivery e fanno marketing sul territorio. Le aziende del Made in Italy alimentare e del vino puntano su chi racconta un prodotto sui canali digitali e trasforma un assaggio in esperienza. Chi sogna un locale tutto suo trova nella formazione manageriale lo strumento per costruire un piano operativo solido.

Anche le strade per arrivarci variano. Alcuni partono dal basso, cuochi, responsabili di sala e impiegati imparano sul campo e salgono di grado. Altri scelgono una laurea in gestione d’impresa o in hospitality e cercano esperienze all’estero. Una formazione specialistica unisce i due mondi, perché porta metodo a chi vanta anni di esperienza e pratica a chi arriva dai libri.

Qui entra in gioco Sole 24 Ore Business School, fondata trent’anni fa, dedicando ai Master in food and beverage management un’intera area della sua offerta.

Il Master post laurea in Hôtellerie & Hospitality di lusso dura 11 mesi ed affronta la materia in maniera trasversale.

Il Master in Food & Beverage Marketing & Digital Strategy si articola in otto moduli che vanno dal beverage marketing al diritto alimentare. Il corso Food & Beverage Manager condensa in 33 ore posizionamento, food cost, costruzione del menù, acquisizione di clienti online e leadership del team.

Il Master Manager della Ristorazione si rivolge a chi vuole avviare un’attività nel Food & Wine o assumere il ruolo di store manager. Dedicando particolare attenzione ai nuovi format ristorativi, marketing locale e digitale, vendita e canali distributivi con il delivery, operations management, profittabilità e performance dello store, gestione del personale con pianificazione dei turni. Un laboratorio di reportistica insegna a monitorare la produttività del locale.

Il food and beverage continua a cambiare pelle tra nuovi format, consegne a domicilio e attenzione all’ambiente. Chi si presenta in sala con una preparazione manageriale parte con una carta in più da giocare.

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