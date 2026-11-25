Smapiù, una delle più conosciute aziende per la cura e la pulizia della casa, allarga la produzione, dal prossimo gennaio, alla cosmetica e lo farà mantenendo l’innovazione che l’ha sempre contraddistinta, puntando sul packaging plastic free, sulla riduzione delo peso e dello spazio delle confezioni rispetto alla concorrenza, trasformando in polveri e cristalli tutto ciò che è liquido. Una sostenibilità ambientale consistente e dei rivoluzionati vantaggi per il consumatore.

Sarà sul mercato con il brand Mr. Carta, proponendo saponi per le mani, schiuma da barba, deodoranti, crema corpo, depilazione e altre rappresentazioni per la cura della persona. Il tutto con geniali novità, frutto di ricerca e conoscenza della materia. Ad esempio la schiuma da barba erogata sul viso si presenterà praticamente trasparente e ciò favorirà la rasatura potendo contare visivamente sul percorso della lametta. Ogni prodotto avrà una propria caratteristica ben precisa e pratica.

Smapiù, che ha la sua sede ad Oppeano, nel veronese realizza, a proprio marchio, un consistente numero di referenze per la cura e il benessere della casa ed è nota per aver eliminato la plastica dalle confezioni, trasformando, tra l’altro, ogni liquido in polvere. In pratica 5 kg. di detergente sono diventato 100 grammi di polvere o cristalli contenuti in un piccolo packaging di carta o cartone. Un vero miracolo per la salvaguardia dell’ambiente.