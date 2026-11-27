È arrivato il momento dell’ultimo weekend del Bagna Cauda Day 2026. Da venerdì a domenica, oltre 160 locali ad Asti, in Piemonte e nel resto del mondo sono pronti ad accogliere migliaia di bagnacaudisti per l’ultimo grande appuntamento con il piatto simbolo della convivialità piemontese.

Tavole imbandite, fujòt fumanti, aglio, olio e acciughe: la Bagna Cauda torna a essere protagonista di un rito collettivo che ogni anno coinvolge ristoranti, trattorie, osterie e appassionati, uniti dalla voglia di stare insieme e condividere una delle tradizioni più amate del territorio.

Un ultimo fine settimana da vivere scegliendo uno dei tanti locali aderenti, ritrovandosi attorno alla tavola con amici e familiari e lasciandosi conquistare dall'atmosfera speciale del Bagna Cauda Day. Una festa che va ben oltre il piatto e che continua a coinvolgere comunità e territori, in Italia e all'estero.

Tra gli appuntamenti che arricchiscono questo secondo e ultimo fine settimana spicca anche la consegna del Premio Testa d’Aj 2026, riconoscimento che l’Associazione Astigiani assegna dal 2016 a persone che si distinguono per coraggio, passione e ironia nel proprio percorso umano e professionale.

La cerimonia si terrà domenica 29 novembre alle 16.30 al Palco 19, in via Ospedale 19 ad Asti. Protagonisti di questa edizione saranno Moni Ovadia, Mariuccia Roggero con Piercarlo Ferrero, Chiara Buratti e Stefano Pedro Porro.

A seguire, alle 18, sempre al Palco 19, Moni Ovadia salirà sul palco con “Lezioni di umorismo. Per una critica della ragion umoristico-paradossale”, spettacolo scritto da Moni Ovadia ed Elisa Savi.

Un viaggio tra ironia, sarcasmo, paradosso e nonsense, nel quale Ovadia alternerà riflessioni sui meccanismi del comico, citazioni, barzellette, aforismi, giochi di parole e canzoni. Ad accompagnarlo sarà la violoncellista e pianista Giovanna Famulari, sua collaboratrice in diversi spettacoli.

L'ingresso allo spettacolo costa 12 euro.

Tutti i locali aderenti e le informazioni sul programma sono disponibili su www.bagnacaudaday.it





