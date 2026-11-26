Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.



Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.



Il premio speciale EHA Visione strategica e professionalità nel trasporto d’impresa è andato a Monteleone Trasporti Srl, con la seguente motivazione: un riconoscimento al percorso straordinario di Monteleone Trasporti, che dal 1948 si è trasformata da storica realtà locale a leader della logistica moderna, arrivando a contare 14 sedi, oltre 400 collaboratori e un polo logistico all'avanguardia di 160.000 mq. Il premio viene conferito a Federico Maio per la visione strategica e l'eccellenza professionale con cui ha guidato questa crescita, coniugando perfettamente la tradizione imprenditoriale dell'azienda con l'innovazione tecnologica e la diversificazione dei servizi.





Vedi qui l’intervista con Federico Maio







Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.



www.evolutionhorizonaward.com