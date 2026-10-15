Coldiretti: «Le promesse fatte durante Risò devono trasformarsi in fatti concreti»

Flash mob di Coldiretti per difendere il riso italiano e chiedere risposte concrete a una crisi che mette a rischio l’agricoltura del territorio. L'appuntamento è dalle 9,15 di venerdì davanti alla Camera di Commercio, in piazza Risorgimento, per protestare contro il crollo dei prezzi del risone, costi di produzione insostenibili e il continuo aumento delle importazioni selvagge di riso straniero. Una combinazione letale che sta mettendo in ginocchio l’intero comparto risicolo.

«Con questo appuntamento daremo il via ad una vera e propria mobilitazione permanente che coinvolgerà tutti comparti agricoli piemontesi, con Coldiretti Piemonte. Le promesse fatte un mese fa a Risò devono tramutarsi in fatti concreti nel più breve tempo possibile – affermano il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Roberto Guerrini e il direttore Domenico Pautasso - Crediamo che sia mortificante per gli agricoltori continuare a lavorare in queste condizioni, senza avere una minima certezza per il futuro. Servono accordi di filiera concreti e strutturali, in grado di dare certezze ai risicoltori, e una prosecuzione decisa della lotta alle speculazioni. Questo concetto deve valere per tutti i comparti agricoli piemontesi: chiediamo dignità per i nostri produttori».