Sospetta lesione a un'arcata: chiuso al traffico il ponte tra Quinto e Oldenico

La Provincia ha disposto la chiusura al traffico in entrambe le direzioni del ponte sul Cervo, a Quinto Vercellese. E' dunque temporamentamente interrotta al traffico la provinciale 594 che collega Vercelli a Gattinara e ai centri della Valsesia.

«Il provvedimento si rende necessario a seguito del riscontro di alcune criticità sulla sede stradale che richiedono approfondimenti e verifiche tecniche - si legge in una nota della Provincia -. Ci scusiamo per il disagio arrecato, ma la sicurezza viene prima di tutto».

Al momento non è nota la durata del provvedimento: «La circolazione resterà interdetta fino a cessate esigenze», recita laconicamente la nota di via San Cristoforo, invitando gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi e a rispettare la segnaletica di deviazione predisposta sul posto. I tempi, però, potrebbero anche essere abbastanza lunghi, o richiedere parziali limitazioni al traffico, visto che il problema sembra essere legato a una lesione riscontrata in un'arcata del ponte.

Così, in attesa di avere un quadro più completo, non resta che armarsi di pazienza e seguire un percorso alternativo. Quello adottato dai mezzi dell'Atap, interessati per le linee 50 (Vercelli – Gattinara – Borgosesia – Varallo – Alagna e 51 (Vercelli – Albano – Villarboit – Buronzo) prevede che, provenendo da Vercelli, i mezzi, arrivati al bivio di Quinto, svoltino a sinistra verso la SP 230 fino a Formigliana, per poi svoltare sulla SP 6 verso Balocco, fino ad intersecare la SP 57 verso Villarboit, proseguire verso Albano, dove entreranno in via per Villarboit per poi svoltare a sinistra in corso Umberto I e riprendere il percorso normale e viceversa.

In alternativa, ma si allunga di parecchi chilometri, è possibile raffiungere Fornace Crocicchio e svoltare in direzione di Buronzo.