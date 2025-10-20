 / Cronaca

Incendio sulla A5: distrutto un furgone e a fuoco anche la vegetazione

Al lavoro due squadre dei Vigili del Fuoco

Vasto rogo, nella serata di domenica 19 ottobre sull'autostrada A5 al km 18+8 direzione Aosta nel comune di Alice Castello. Dopo l'incendio di un furgone che trasportava moto e-bike, le fiamme si sono propagate alla vegetazione circostante richiedendo l'intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco per l'estinzione. Intorno alle 21 sono intervenute squadre provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris e quella Volontaria di Santhià che, all'arrivo, hanno trovato il furgon e i mezzi che vi erano trasportati, in fiamme, oltre a una porzione di vegetazione circostante.

Non si segnalano feriti, ma il personale ha dovuto lavorare per la messa in sicurezza del mezzo, dell'area circostante e della vegetazione: sul posto erano presenti agenti della Polizia Stradale e personale autostradale.

redaz

