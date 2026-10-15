Incendi, la Valsesia ringrazia i suoi "angeli del fuoco"

La Valsesia dice grazie ai suoi “angeli del fuoco”: il 18 ottobre, nel corso della Fiera Agricola di Doccio, l’Unione Montana Valsesia conferirà uno speciale riconoscimento a tutti coloro che sono stati al fianco del territorio nel lungo periodo degli incendi, che durante l’estate hanno devastato ampie aree della Valle: «È stata un’estate difficile – commenta il Presidente Pietrasanta – che ha messo a dura prova il nostro territorio: fortunatamente, nel dispiacere di vedere ettari di territorio divorati dal fuoco, non ci sono stati danni a centri abitati o persone: solo qualche piccolo allarme, ma subito rientrato grazie al prezioso ed immediato intervento di tanti uomini e donne che, con impegno, professionalità e dedizione, hanno lavorato strenuamente per difendere la Valsesia dalle fiamme. A tutti loro – aggiunge - vogliamo esprimere il nostro ringraziamento in modo ufficiale, con una cerimonia che metta in evidenza lo spirito di riconoscenza che tutti i valsesiani hanno nei loro confronti».

La cerimonia di consegna del riconoscimento è fissata per le ore 12, nello stand di Radio Valsesia: il presidente Pietrasanta e il vicepresidente Alberto Daffara, che ricopre anche il ruolo di Assessore alla Protezione Civile, premieranno personalmente tutti coloro che si sono prodigati in tanti modi a sostegno del territorio e della popolazione: «l nostro ringraziamento va a tante persone – dice Alberto Daffara - alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, all’AIB regionale, provinciale e valsesiana, ai volontari, ai Sindaci del territorio, alle Autorità. Grazie di cuore anche all’Oratorio di Varallo Sesia e alle aziende che – sottolinea Daffara - con le loro donazioni hanno dato un aiuto importante non solo a chi stava operando in condizioni davvero difficili, ma anche alla popolazione che in alcuni casi ha avuto difficoltà a spostarsi dai centri abitati su cui incombevano le fiamme. La Valsesia li porta tutti nel cuore».

Saranno premiati: Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli; Comando Compagnia Carabinieri di Borgosesia; Comado Carabinieri Forestale di Vercelli; Stazione Carabinieri Forestale di Scopa e Varallo; Presidio della Polizia, Commissariato di Varallo: Comando Provinciale Guardia di Finanza di Vercelli; Guardia di Finanza Tenenza di Borgosesia; Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte; Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Vercelli; Associazione Nazionale Alpini – Sede Sezionale Valsesiana; Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli; Distaccamento Vigili del Fuoco di Varallo sesia; Presidente della Provincia di Vercelli; Sindaci dei Comuni di Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana, Boccioleto, Mollia, Postura, Varallo, Vocca e Alto Sermenza; Oratorio “Giulio Pastore” di Varallo Sesia; Fondazione Valsesia; Conad City di Varallo Sesia; Refresco Italia S.p.a. Stabilimento Acqua Valverde di Quarona.

«Abbiamo scelto di effettuare la premiazione nell’ambito di una delle manifestazioni più partecipate della Valsesia – concludono Pietrasanta e Daffara – la Fiera di Doccio, che richiama ogni anno fino a 10mila visitatori, affinché tutti i Valsesiani possano partecipare e ringraziare con la loro presenza tutti coloro che ci sono stati vicini con professionalità, coraggio e senso di responsabilità. Stringiamoci a loro per esprimere coralmente il nostro GRAZIE! Insieme a noi hanno voluto essere presenti anche il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e l’Assessore Regionale all’Ambiente, Matteo Marnati: la loro presenza conferirà ulteriore solennità all’evento e per questo li ringraziamo».