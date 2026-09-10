Cigliano: preparativi per la Sagra di Sant’Emiliano

Cigliano in festa dal 10 al 15 settembre con la Sagra di Sant’Emiliano. Organizzata dalla locale Pro Loco vede appuntamenti con dj Linz, Pippo Palmieri, Ht Dance Party, Explosion e DJ Set, Filarmonica ciglianese (domenica ore 18 concerto in piazza Martiri della Libertà), Marco e Mauro, Matteo Bensi e per il Gran Galà del volontariato Lorenzo e Elisabetta.

Durante le serate prelibatezze presso lo stand gastronomico Pro Loco, Luna Park in Piazza Alleati e Pesca di S.Emiliano in piazza Martiri.

Sarà attiva la mostra dedicata a Italia 61 curata dall'Associazione Vita Tre Cigliano/Moncrivello visitabile all'interno della palestrina di Piazza Martiri.