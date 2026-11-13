Crolla un'arcata del ponte sul Cervo

E' crollata l'arcata del ponte sul Cervo, chiuso da circa 15 giorni e monitorato dalla Provincia. La struttura, snodo fondamentale per i collegamenti tra Vercelli, Gsttinara e la Valsesia ha ceduto nella serata di giovedì: i detriti sono finiti nell'alveo del torrente e, compatibilmente con le condizioni del corso d'acqua, dovrebbero essere rimossi già a partire dalla giornata di venerdì. Ad assicurarlo, in un post sui social, sono il presidente della Provincia, Davide Gilardino e il consigliere Pier Mauro Andorno.

Per il ripristino del ponte, a inizio settimana, era stato annunciato uno stanziamento di 3,7 milioni di euro, e più volte Gilardino si è speso per assicurare tempi stretti nelle opere di ripristino. «Il nostro obiettivo è di riaprire entro l'anno», assicura anche dopo il crollo.

Sia Gilardino che Andorno, nei loro interventi social, ribadiscono che il cedimento del ponte sia da attribuire all'«indebito transito di un carico eccezionale», aprendo la strada a uno scenario non rassicurante sul quale sarebbero in corso verifiche. «Si stanno conducendo gli accertamenti del caso proprio per appurare le responsabilità», precisa Andorno.

E se i provvidenziali controlli tecnici hanno fatto sì che la tempestiva chiusura del ponte abbia evitato ogni rischio per gli automobilisti, non di meno i lunghi tempi di percorrenza della viabilità alternativa rappresentano un elemento di grande disagio per pendolari e studenti.