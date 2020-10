Tiramani: "Sull'ospedale Covid di quadrante qualcuno sta delirando"

"Nel pieno della seconda ondata, non possono esistere ospedali puliti o graziati dal Covid, non esistono cittadini di serie A o di serie B". E' tranciante Paolo Tiramani, parlamentare e sindaco di Borgosesia: negli scorsi mesi si era battuto per avere la Rianimazione al Santi Pietro e Paolo, mettendo sul piatto la disponibilità dell'ospedale valsesiano a diventare punto di riferimento di quadrante per l'emergenza.

Ora, a fronte delle nuove richieste novaresi per trasformare il Sant'Andrea nell'ospedale Covid di quadrante, Tiramani interviene a muso duro. Soprattutto dopo gli ultimi "assalti" rappresentati dall'intervento del rettore Gian Carlo Avanzi e dall'approvazione di una mozione del consiglio provinciale novarese in cui si chiede di designare il Sant'Andrea a ospedale Covid di quadrante.

"Leggo deliri sull'ospedale Covid di quadrante - dice -. Borgosesia ha accettato nella prima fase di essere punto di riferimento per le acuzie, per cui credo di parlare con cognizione di causa e spirito di territorio. E' chiaro a tutti però che nel pieno della seconda ondata non sarebbe bastato né Borgosesia né un altro ospedale. Mi stupisce che il rettore di Novara, medico e primario non ci arrivi o faccia finta di non arrivarci!".

E i numeri diffusi nel pomeriggio di lunedì dall'Asl Vercelli vanno a confermare quest'analisi: i 90 posti letto Covid già attivi sul territorio - la metà dei quali a Borgosesia - ospitano pazienti provenienti anche da centri extra-provincia (per altro gli ospedali novaresi contano circa 120 ricoveri di pazienti Covid: improponibile, dunque, pensare che il Maggiore possa restare "pulito").