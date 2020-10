Il Pd: "Ospedale: nel centrodestra un balletto indecoroso"

Il centrodestra è al Governo della Regione Piemonte e ha la responsabilità di gestire la sanità piemontese: davvero a fine ottobre, con oltre 20mila casi di Covid al giorno in tutta Italia, non è stata fatta alcuna analisi tecnico-logistica su come distribuire al meglio i pazienti malati di Covid nella nostra regione?



Auspichiamo che questo continuo show finisca al più presto, perchè in momenti come questo servono decisioni supportate da elementi tecnici, non la confusione che emerge da una classe dirigente che dimostra ogni giorno di più di non avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità.