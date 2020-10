La corsa del virus: situazione contagi e ricoveri

Incontro in video conferenza tra i vertici dell'Asl e il presidente della Provincia, Eraldo Botta per esaminare l'attuale situazione sanitarie e le criticità che stanno emergendo a livevello vercellese.

"La curva dei contagi a livello provinciale continua a salire velocemente - spiega Botta - A Vercelli ci sono circa 50 posti occupati e a Borgosesia 20, saliti a 25 nella giornata di lunedì. Occupati anche i 6 posti di terapia intensiva Covid del Sant’Andrea".

Botta rileva poi come "un’evidente criticità è data dai tempi di risposta all’esito dei tamponi che, aumentando, mettono a dura prova i laboratori del territorio. Per ovviare a ciò si sta avviano il nuovo centro di analisi di Novara e, per le comunicazioni dei positivi, la Provincia metterà a disposizione due dipendenti".

Un aiuto molto importante, quest'ultimo, soprattutto per sostenere il contact taracing del personale Sisp: "l contagio sta correndo più in fretta di quanto potessimo immaginare e i numeri di oggi saranno nuovamente elevati - aggiunge Botta -. A titolo di esempio basti pensare che, dopo un matrimonio celebrato in provincia, quasi tutti gli invitati sono risultati contagiati. Anche in alcune Case di Riposo vi sono dei positivi. È ormai chiaro che dobbiamo restare uniti, mettere da parte l’ansia, la rabbia e le tensioni legate a questo brutto momento che nessuno avrebbe voluto vivere e dobbiamo preoccuparci di curare chi ne ha bisogno! Ne verremo fuori, ma dobbiamo lottare insieme".