V-day per il mondo della scuola: a Vercelli iniettate 48 dosi, 24 a Borgosesia

È partita con 48 vaccinazioni programmate a Vercelli e 24 a Borgosesia la campagna anti-Covid rivolta al personale della scuola. «E' Maria Patrizia Pulsano, insegnante dell’Istituto Comprensivo Gaudenzio Ferrari di Vercelli la nostra testimonial dell’avvio delle vaccinazioni per le scuole», si legge in una nota dell'Asl.

La campagna, che viene effettuata utilizzando il vaccino AstraZeneca, è rivolta a insegnanti, collaboratori scolastici, personale di segreteria e personale in servizio in ogni ordine di scuole e nelle Università che non siano colpiti da particolari patologie (espressamente indicate nelle Faq collegate all'adesione)

Per prendere parte alla campagna, è necessario compilare il form di prenotazione sul sito www.ilpiemontetivaccina.it . Nella giornata di venerdì, le pre-adesioni raccolte, per l'Asl Vercelli sono 2.084.

Prosegue intanto anche la raccolta delle adesioni tra gli over 80 (per i quali la campagna con il vaccino Moderna o Pfizer inizierà domenica): sul territorio sono 6.977, poco meno della metà dei potenziali destinatari, gli anziani che, tramite il proprio medico di famiglia, sono già stati inseriti nella piattaforma regionale. Le prime inoculazioni, per loro, inizieranno domenica.