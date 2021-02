Covid, Piemonte confermato in zona gialla

Il Piemonte sarà in "zona gialla" per almeno un'altra settimana. I dati del bollettino in calo lento ma costante e l'indice Rt, seppur in leggera crescita, ancora inferiore a 1, sono bastati per evitare il temuto rientro in zona arancione.

Il verdetto è stato confermato dal Comitato tecnico-scientifico a Roma e dal Ministero della Salute.

Nessuna nuova restrizione in vista, dunque: bar e ristoranti possono restare aperti fino alle 18 per servire i clienti al tavolino. I ristoranti, poi, possono proseguire con l'asporto fino alle 22 e con il delivery.

Possibilità di rimanere aperti, ma solo nei giorni feriali, anche per i musei.